Yolanda Andrade enfrentó a Luz María Zetina por la vez que la corrieron de Netas Divinas

Yolanda Andrade, actriz y conductora, habló sobre los motivos de su primera salida de Netas Divinas antes de su despedida definitiva en diciembre de 2017. Las declaraciones fueron hechas en presencia de Luz María Zetina, quien habría sido la razón principal.

Ya desde 2018, “Joe” (apodo con el que es más conocida Andrade) dio unos cuantos detalles sobre su primera salida de Netas Divinas. En esa ocasión explicó que la versión oficial había sido su rehabilitación a causa de su alcoholismo.

Lo cierto es que los productores le explicaron a puerta cerrada que era por haber acosado sexualmente a Zetina. Ahora, en el canal de YouTube de la actual conductora de Sale el Sol, la presentadora de Montse & Joe se sinceró en una charla donde contaban con la compañía de Consuelo Duval, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y Sherlyn.

Yolanda explicó que la sacaron del programa por un supuesto acoso sexual (Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco)

Zetina confesó que el día que Yolanda dijo “adiós” a Netas Divinas le lloró “como viuda”. Ante esto, Andrade replicó “Yo sentí que lloraste porque te sentiste culpable de que me habían corrido por tu culpa”. Luego de ello pasó a explicar el incidente.

Un día la citaron a Santa Fe, Ciudad de México, para discutir algo. Una vez que llegó, parte del staff le explicó que ocurrió algo “incómodo” con relación a Luz María. Joe insistió para que le explicaran cuál fue el incidente con ella: “(Dijeron) que yo entré a su camerino, la acosé sexualmente y quise abusar sexualmente de ella”.

Yolanda admitió que no recordaba haber hecho tal cosa; no obstante, también implicó que quizá no lo hacía por sus problemas con el alcohol. Zetina, por su parte, dejó en claro que no sabía nada del asunto y que era la primera vez que escuchaba esa versión.

Luz María confesó que era la primera vez que escuchaba esta versión de la historia y aclaró que ese acoso no había ocurrido (Foto: Archivo)

Según la conductora de Sale el Sol, a ella le dijeron que Joe se iba del programa para entrar a rehabilitación. No obstante, Gloria Calzada le aclaró que el tratamiento de Yolanda vino después porque ya tenía el tiempo libre para hacerlo, pero no fue la razón verdadera.

En la versión de Luz María, sólo recordó una ocasión en la que Yolanda llegó a la sección de maquillaje mientras preparaban a Zetina. Joe trató de darle un beso a ella, pero esta se movió y apenas hubo un acercamiento.

Sin embargo, nunca se ofendió por lo que hizo su compañera y no recordaba si lo llegó a comentar con alguien. “Pero no (ocurrió) en mi camerino a solas. ¡No! Fue en público”, aclaró. También le quiso aclarar a Yolanda que estaba encariñada con ella “pero mala onda”.

Yolanda trató de disculparse con Luz María, pero no se lo permitieron (Foto: Instagram/@yolandaamor)

Con lo anterior, las conductoras y actrices presentes en el programa de YouTube recordaron que había un productor en Unicable que era esposo de Zetina. “Entonces fue así como le dijo a nuestro productor ‘¡Córrela! ¡Quiso cogerse a mi vieja!’”.

Yolanda intentó ir a hablar con Luz María para aclarar la situación y disculparse si era necesario. Sin embargo, no le permitieron hacerlo porque no valía la pena y la decisión ya estaba tomada. Fue de ese modo que en el siguiente programa Andrade dijo adiós.

Luz María Zetina, por su parte, dijo que la versión oficial era la rehabilitación de Yolanda por su alcoholismo (IG: luzmariazetina)

Por supuesto, luego de que se sometiera al tratamiento para curar su alcoholismo, volvió por una corta temporada hasta que, en diciembre de 2017, el programa de Netas Divinas sufrió modificaciones y con ello tuvo que cambiarse a las conductoras que hubo en el programa.

Joe volvería tiempo después a Unicable al lado de Montserrat Oliver, mientras que Luz María Zetina se divorció de este productor y posteriormente comenzó a conducir el programa matutino de Grupo Imagen, Sale el Sol. En la actualidad, Netas Divinas es conducido por Natalia Téllez, Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas, quien recientemente confirmó que dio positivo en Covid-19.

