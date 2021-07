Claudia Martín dejó de lado el escándalo de su divorcio y comenzó a buscar trabajo

Claudia prefirió no hablar sobre el escándalo que surgió tras su divorcio (Foto: Instagram / @claudia3martin)

En una entrevista para el programa Hoy, Claudia Martín fue cuestionada con respecto al escándalo de su divorcio con el productor Andrés Tovar, el cual ya ha involucrado a varios famosos desde que se reveló hace unas semanas.

La actriz se negó a declarar respecto al tema, pues sus palabras ya le han causado problemas a terceros, como es el caso de la demanda que interpondrá Maite Perroni.

“Estoy muy bien, trabajando, haciendo castings, ya sabes enviando tapes desde casa y el trabajo que tenga que ser, será”, dijo la actriz sobre su situación laboral actual, y continuó: “uno siempre tiene que estar superándose, ver qué talleres tomar, y como bien dicen, aquí andamos tocando puertas”

De la misma manera, Claudia aprovechó para agradecerle a su familia y amistades por el apoyo que le han dado en el proceso de divorcio que conlleva: ”A la gente que siempre ha estado ahí, no me queda más que agradecerles. Siempre eso va a ser lo más importante y sobre todo que apoyen mi trabajo me alegra mucho”.

El escándalo del divorcio incluyó a Maite Perroni Fotos: Instagram @claudia3martin / @maiteperroni

Andrés Tovar habló recientemente con de sus relaciones afectivas para Sale el Sol, programa que produce: “Con la misma valentía y con el mismo amor que tuviste para irle a decir ‘¿Te quieres casar conmigo?’, la misma valentía y con el mismo amor debes de tener para decirle ‘gracias, todo ha sido increíble pero aquí llegué, gracias por todo’, no tiene por qué acabar mal”.

“Para tener uno la pareja que uno quiera, o una mejor pareja, primero es trabajar contigo mismo, en el amor en ti mismo, en cómo estás contigo mismo por dentro, y luego estando en pareja, cuando hay un problema de pareja lo primero que hay que hacer es voltearse a ver a uno mismo”, concluyó el productor.

El actor apareció en el programa matutino unos días después de que los audios que desmintieron el rumor de una supuesta infidelidad por parte de él con Maite Perroni fueran revelados.

Maite Perroni y Andrés Tovar sostienen una relación amistosa de hace más de 20 años. (Foto: @atovarp/ Instagram)

“En el momento en que yo vea ese dinero, salgo a declarar que fue mutuo acuerdo y que todo eso es mentira y que terminamos con mucho amor, respeto y cariño”, dijo Claudia Martín en el audio de una llamada telefónica que sostuvo con el productor y fue revelada en el programa Hoy.

Los rumores de la supuesta infidelidad salieron a la luz cuando la revista TV Notas publicó un reportaje donde afirmaron que Andrés Tovar y Maite Perroni sostenían una relación extramarital que inició en 2019.

Poco después, la actriz de RBD afirmó que inició un proceso de demanda en contra de Martín por difamación.

Guillermo Pous, abogado de Maite, emitió las siguientes declaraciones con respecto a las acciones legales: “Son dos acciones distintas administrativas: una infracción en materia de comercio, por el uso no autorizado de imagen, además buscar la sanción para que se le paguen los daños y perjuicios, es decir, la reparación del año. Y por la otra, por la vía civil, la reparación del daño, la cuantificación económica”.

Maite Perroni prepara una demanda en contra de Claudia Martín por difamación Fotos: @maiteperroni / @atovarp /@claudia3martin

Koko Stambuk, ex pareja de Perroni, desmintió los rumores de la presunta infidelidad, pues afirmó que su relación había terminado en buenos términos y aún se tienen cariño, por lo que no tenía razones para inculparla de tal cosa.

Después de la revelación del audio, cualquier duda de la falsedad de lo publicado por la famosa revista se desvaneció, pues Claudia Martín aceptó haber sido quien filtró los rumores.

