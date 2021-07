Koko Stambuk rompió el silencio sobre las acusaciones de Claudia Martín contra Maite Perroni

Koko Stambuk rechazó las versiones en que supuestamente Maite Perroni le fue infiel con Andrés Tovar (Foto: @kokostambuk/ Instagram)

Tras un mes de que comenzó la polémica entre Maite Perroni y Claudia Martín, Koko Stambuk habló acerca de su supuesta participación en la filtración de información en contra de Perroni, con quien terminó su noviazgo poco antes de ser acusada de ser la “tercera en discordia”.

Stambuk y la ex RBD sostuvieron una relación de siete años. Su separación fue anunciada hasta el mayo pasado, pero en junio Maite fue acusada por supuestamente haber arruinado el matrimonio conformado por el productor Andrés Tovar y Claudia Martín.

A pesar de que ya ha pasado más de un mes de que comenzaron los rumores, Koko hasta ahora rompió el silencio y aseguró que él no tuvo que ver con las acusaciones que se hicieron en contra de su ex novia. A través de las cámaras de Despierta América, el cantante envió un mensaje a Maite, pues dijo: “Nada, que esté tranquila… Que son mentiras de la TV Notas… Todo… No hay que creer nada, ni lo de Maite, ni lo mío. No es verdad, todo es mentira de TV Notas”.

Stambuk aseguró que todo fue inventado por TV Notas y él no participó en los rumores (Foto: Instagram/@kokorronioficial)

La revista de espectáculos TvNotas reportó en junio que Maite Perroni era “amante de un productor casado de TV”. De acuerdo con la publicación, la relación de Maite con el productor de Grupo Imagen, Andrés Tovar, explicaría el rompimiento entre la actriz y Stambuk.

Según reportó la revista, un amigo de Claudia y Andrés reveló que la actriz de Fuego ardiente los descubrió y puso fin a su matrimonio: “Con el pretexto del trabajo, él estaba muy ausente y distante; decía que Imagen TV le demandaba mucho tiempo; y que te puedo decir de ella, no detectó los focos rojos, porque también estaba trabajando mucho”.

A los pocos días, el abogado Guillermo Pous informó que Perroni levantaría una denuncia en contra de Martín por difamación. El mismo representante legal de Maite aseguró que, según las investigaciones que se habían realizado para la recaudación de información, el mismo Stambuk “Es parte de las personas que participan en esta narrativa para la publicación de la nota”, dijo en Hoy.

Maite Perroni y Andrés Tovar sostienen una relación amistosa de hace más de 20 años (Foto: @atovarp/ Instagram)

La ex RBD reveló en el podcast Se regalan dudas que su relación con el productor musical llegó a su fin en buenos términos, aunque fue doloroso para ambos. “Fue difícil y fue al mismo tiempo fue adulto, fue sano. Fue liberador, aunque se oiga raro, pero sí, porque ya estábamos en etapas diferentes, ya estábamos caminando hacia lugares diferentes y era difícil poderte sentar y verte a los ojos y decir ‘Se acabó, ¿verdad?”, dijo Perroni.

Durante el encuentro con la reportera de Despierta América, Stambuk repitió lo dicho por su ex prometida, que su relación había terminado bien y ambos se guardan cariño, por lo que él no tendría razones para inculparla de algo que sabe que no hizo. También rechazó la versión de que Maite le haya sido infiel y sostuvo que todo fue inventado por la publicación.

Koko Stambuk aseguró que el romance con Maite finalizó en las mejores condiciones (Foto: Instagram/@kokorronioficial)

Después de que se filtrara un audio en el que supuestamente Claudia Martín aceptó el haber infundado los rumores para obtener a cambio un apoyo económico de Andrés Tovar, de quien se está divorciando, Maite sacó un comunicado a través del cual volvió a culpar a la actriz de haber sido quien puso una mancha en su imagen.

“Desde un inicio, Martín acepta por ser la realidad, según lo que se escucha en el audio, que todo es mentira y que su objetivo para decir la verdad es a cambio de beneficios económicos y en especie durante un año a cambio de otorgar el divorcio a Andrés Tovar”, se lee en el comunicado.

