Daniela Parra no ha tenido contacto con su hermana Alexa porque fue bloqueada por ella

Fotos: Instagram @dannielaprm // Cuartoscuro

Daniela Parra se ha manifestado a través de sus redes sociales y los medios de comunicación asegurando que las acusaciones de abuso sexual en contra de Héctor Parra son una mentira y lo que en realidad sucede es una alienación parental por parte de Ginny Hoffman.

En una entrevista para el programa Gustavo Adolfo Infante en Vivo la hija mayor de Héctor aseguró que no está en contacto con su hermana Alexa, porque la supuesta víctima la bloqueó de todos lados. “No porque yo no quiera, he intentado buscarla hasta hace muy poquito la quise buscar otra vez, pero hasta a mis amigos los tiene bloqueados”, comentó la joven de 23 años.

Hoffmann y su hija se encuentran satisfechas con el proceso legal (Fotos: Instagram @ginnyhoffman_ / @hectorparrag)

Daniela le mandó un mensaje a su hermana, para que reflexione y evite más problemas a su familia. “Lo que le quiero decir es que piense, que indague en su corazón, y que se ponga a pensar en el daño que le está haciendo a su familia, porque mi papá y yo somos su familia, lo fuimos alguna vez, éramos súper cercanos, quiero que piense en el daño que no solo le está haciendo a mi papá, sino a toda la gente que está atrás de nosotros, nos está doliendo muchísimo”.

La hija mayor de Héctor detalló que ella no es la única que busca justicia, y no dejará de hacerlo. “No lo digo yo, es evidente, no me voy a quedar callada por algo que yo sé que es una injusticia ni él (Sergio Mayer) ni nadie me va a callar [...] no solo yo estoy defendiendo a mi papá somos muchísimas personas: familiares, amigos, personas que han trabajado con él y gente que lo conoce”.

Mensaje de Daniela Parra (foto: Instagram/@dannielaprm)

La joven añadió que ha tenido el apoyo de los testigos y de los admiradores de su padre. “Esos testimonios y esas personas que nos quieren ayudar llegan solitos; se dan cuenta de la injusticia y quieren dar la cara por mi papá porque nos conocen y nos conocieron a los tres juntos y por eso quieren hablar [...] No tienen idea de la cantidad de mensajes que me llegan y todos son positivos, mandándonos fuerza y oraciones; no me ha llegado ningún mensaje grosero”, afirmó.

En el perfil de Instagram de Daniela se pueden encontrar diversas publicaciones de apoyo hacia Héctor, entre sus imágenes y videos compartidos, la hermana de Alexa ha solicitado ayuda a través de donaciones, las cuales llegan directamente a una cuenta bajo su nombre, y asegura que todo el dinero recaudado “será destinado exclusivamente para pagar los procesos que actualmente enfrenta mi padre”.

El actor fue detenido el pasado 15 de junio (Foto: Instagram @hectorparrag)

En un clip con una duración de un minuto y medio, la joven retomó las declaraciones que han hecho diversas personas que han tenido contacto con la familia; en el video se puede ver a Liliana Gutiérrez, amiga de Ginny Hoffman, asegurando que “lo que se ha dicho de Héctor para mi es una calumnia, es una mentira. Yo necesito hablar, no por Ginny, ni por Héctor, sino por Alexa”; y a la actriz Aida Pierce defendiendo al histrión. “Conozco a Héctor Parra y no lo creo capaz de una situación así. Yo creo en él”.

Y en el último material multimedia que compartió la hija mayor de Héctor, se puede apreciar que en la sesión contra su padre que se realizó el 18 de junio de este año, supuestamente el Ministerio Publicó había ocultado información al juez Sergio Acevedo y de acuerdo con Daniela, tampoco se contaba con suficientes elementos aprobatorios para que se determinara su vinculación a proceso, por lo que el abogado José Luis Guerrero ha emitido una apelación.

