Anette Cuburu: qué dijo sobre su relación con Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza

Anette Cuburu confesó que su experiencia como conductora de "Hoy" no fue la mejor debido a que algunos de sus compañeros querían perjudicarla profesionalmente (Foto: Twitter / @anetteoficial)

Anette Cuburu es una de las presentadoras más reconocidas de TV Azteca y gracias a su talento y carisma también trabajó en Televisa como conductora del programa Hoy, en donde compartió cámaras con Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Galilea Montijo. La presentadora reveló que la relación con sus compañeros de trabajo no fue sencilla.

Cuburu confesó en entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube llamado En Casa de Mara que Andrea Legarreta y ella no pudieron tener una buena relación durante el tiempo que ella se unió al equipo de Hoy.

“Creo que Andrea tiene su forma de ser y no es amiga de todo el mundo. Ella decide de quién ser amiga y entre nosotras nunca se dio una amistad, tampoco a mí me gusta forzar las cosas. Yo tengo a mis amigos y no ando por la vida buscando amigos, yo estoy súper concentrada en mi familia y en mis hijos y la gente que no quiere ser mi amiga no tiene por qué serlo, ni lo necesito tampoco”, confesó Anette.

La presentadora confesó no tener una buena relación con Andrea Legarreta

Ante estas declaraciones, sus seguidores le preguntaron a través de su cuenta de Instagram por qué ella y Andrea Legarreta no se llevan bien o por qué su relación llegó a ser mala, a lo que respondió: “ella sabrá muy bien lo que hizo”, sin dar más explicaciones.

Por el contrario, compartió que con Galilea Montijo forjó una muy buena amistad desde que entró a Televisa y que ambas han logrado mantener hasta a fecha a pesar de los compromisos de cada una y el hecho de que trabajan en empresas enemigas.

“Galilea Montijo es una persona que voy a adorar toda mi vida, que tiene un corazón enorme y que hizo por mí cosas preciosas que nunca voy a olvidar, que me hizo crecer. Estar en donde todo el mundo quiere estar, que es en el matutino del canal de las estrellas, lo viví y qué padre que lo viví, pero no era como yo pensaba, no era el sueño que yo creía. Yo fui muy pegada a Gali; como en cualquier lugar tienes clic y más empatía con unas personas que con otras”, declaró Cuburu.

La presentadora también se pronunció acerca de la polémica que surgió en 2019, a raíz de que la publicación TV Notas aseguró que Raúl Araiza y Cuburu se estaban dando una nueva oportunidad en el amor, pues cuando se conocieron -en 2008 mientras ambos conducían Hoy- ambos estaban casados.

Se conocieron hace más de una década en el programa "Hoy", Anette declaró que fueron sólo muy buenos amigos y el rumor de su romance era el único chisme de toda su carrera (IG: anetteoficial/negroaraiza)

En ese momento, Anette declaró en Venga la Alegría que la nota le había causado un ataque de risa a ella y a sus hijos, porque las fechas que manejaba la revista ni siquiera coincidían con la realidad. Aclaró que no era real e incluso comentó: “Ojalá fuera cierto, no estaría yo tan sola”.

“Lo estamos aclarando por el amor y respeto que le tengo al público y a mis compañeros. Saben que soy una señora de familia, respetable. Soy una mamá de tres hijos, que los he sacado sola adelante”, compartió en 2019.

Anette reveló que este ha sido el único chisme en el que se le ha involucrado en su carrera y que lo comenzaron dos personas, de las que no dijo nombres, que buscaban perjudicarla profesionalmente porque pensaban que las opacaba y les hacía sombra. “Es increíble que las mujeres entre nosotras de pronto nos queramos matar en vez de apoyarnos y sacar lo mejor de nosotras”, agregó.

“Ojalá, si es un cuero, yo lo adoro y es un tipazo. No hay persona que lo conozca que no lo adore. Salíamos mucho de viaje de gira con el programa, estábamos mucho juntos y yo cuando quiero a alguien lo quiero mucho, soy muy apapachona”, se sinceró Cuburu mientras recordaba a sus compañeros de Hoy.

Anette Cuburu actualmente trabaja en TV Azteca, pues después de divorciarse de Alejandro Benítez, Director General de Comercialización de Artistas de Televisa, con quien estuvo 7 años y tuvo tres hijos, fue vetada de la televisora de San Ángel.

