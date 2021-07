La imágenes de las primeras vacaciones de Adamari López tras su separación de Toni Costa

Fotos: @adamarilopez / Instagram

Adamari López compartió fotografías que demuestran cómo vivió sus primeras vacaciones a lado de su hija Alaïa y su hermano Adalberto López por el continente europeo después de la polémica que generó su separación de Toni Costa.

La actriz tomó un descanso laboral junto a su única hija Alaïa Costa por Madrid, Capri, Valencia y Positano. La puertorriqueña salió de Estados Unidos para disfrutar de los paisajes europeos en medio del escándalo que ocasionó después de que anunció que dio por terminada su relación con el bailarín a finales de mayo.

Adamari López posteó una serie de fotografías en su perfil de Instagram con el fin de compartir con sus seguidores momentos especiales que vivió junto a su familia. Sin embargo, no publicó postales junto a Toni, quien se sabe estuvo con ellas en Italia.

“Aquí les muestro un poquito de mis vacaciones, las disfruté mucho y me hacían falta porque aunque amo mi trabajo en Hoy día también es bueno un descanso para recargar energía. ¿Quieren ver más?”, escribió la presentadora.

Fotos: @adamarilopez / Instagram

Dentro de la 10 fotos resaltan aquellas en donde se mostró conviviendo con su primogénita dentro de una alberca, en las calles de Europa y mientras viajaban sobre un yate por el mar junto a Toni Costa.

Gracias a unas fotografías que compartió el coreógrafo en sus redes sociales, se sabe que Adamari y Toni decidieron pasar un tiempo juntos por el bienestar de su hija, para que así Alaïa pudiera convivir con ambos.

Toni Costa / Facebook

Durante el programa que conduce en Telemundo, Adamari anunció que decidió poner fin a su relación de casi 10 años con el bailarín español Toni Costa. La noticia impactó a sus seguidores debido a que eran una familia reconocida por su cercanía además de que no habían vivido escándalos.

En su momento, el público comenzó a rumorear que el distanciamiento podría deberse a una infidelidad supuestamente hecha por Costa. En el programa Chisme en vivo, Toni descartó que la ruptura sentimental con su expareja se originó por una tercera persona.

“Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, dijo.

Fotos: @adamarilopez / Instagram

Cada uno expresó que se encontraban pasando por un proceso complicado pero que se separaron en buenos términos por su hija. Los artistas no habían sido captados juntos hasta las fotos que compartió el coreografió, lo que hizo pensar en una posible reconciliación.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha manifestado al respecto con lo que se mantienen firmes al distanciamiento. No obstante, ambos fueron fuertemente criticados por los internautas porque no se les hizo prudente que estuvieran juntos como familia después de su separación.

En otra de las postales, la conductora presumió que durante su viaje tuvo la oportunidad de rencontrarse con su hermano Adalberto López. Los dos posaron frente al lente de la cámara felices con la costa de fondo. Adamari lució un vestido y tenis blancos mientras que su consanguíneo utilizó una camisa del mismo color con un sombrero.

Fotos: @adamarilopez / Instagram

La mayoría de los atuendos que utilizó la puertorriqueña fueron trajes muy primaverales como vestidos floreados, shorts y trajes de baño con lo que presumió el cuerpo que tiene después de perder peso.

Otra de las fotos que más llamó la atención de sus seguidores fue una en donde Adamari lució un vestido blanco de tela tipo satín ceñido al cuerpo con mangas abombadas, postal por la que obtuvo halagos en los comentarios de su publicación.

