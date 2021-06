Adamari López habló de su fallida relación con Luis Fonsi, pero evitó mencionar a Toni Costa

Adamari habló de los grandes dolores en su vida

Adamari López participó en una una sección del programa matutino Hoy día que lleva por nombre Sin Filtro, donde fue entrevistada por su compañera Rebeka Smyth. A punto de las lágrimas, habló de la relación que tuvo con Luis Fonsi y no de su reciente ruptura con Toni Costa, con quien tuvo a su hija Alaïa.

La actriz fue cuestionada de haber sufrido depresión por su aumento de peso o durante la etapa de su vida donde sufrió cáncer, Adamari dijo: “Creo que tuve muchos momentos difíciles, por primera vez después de pasar por el cáncer y de haberme divorciado fui a un psicólogo, era algo que no había hecho nunca”.

Adamari López habló sobre los momentos más difíciles que ha afrontado (Video: Instagram/@hoydia)

Después de su respuesta, Rebeka retomó una declaración de López, donde mencionó que su ruptura con el intérprete de Despacito fue igual o más fuerte que su enfermedad, a lo que la presentadora mencionó que en el momento en el que ella estaba enferma, entendía que contaba con ese apoyo, no solo el de su familia, que, aclaró la actriz, han sido primordial en su vida, y no contó con el soporte del hombre al que amaba.

“Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona; no es el error de nadie más, es mi error [...] el lugar no te lo puede dar nadie, el lugar te lo tienes que dar tú mismo, y en ese momento yo no me di ese valor”, añadió la entrevistada.

En 2006 la actriz anunció que había vencido al cáncer de seno y contrajo matrimonio en una ceremonia de ensueño en Puerto Rico con Luis Fonsi el 3 de junio del mismo año (Foto: Instagram/@adamarilopez)

Smyth le pidió a su compañera que mencionara los dos momentos más difíciles de su vida, a lo que ex pareja de Toni comentó que esos momentos han sido su divorcio de Fonsi y esa frustración por querer ser mamá y que no llegara, pues incluso confesó que un doctor de fertilidad le dijo que el porcentaje que le quedaba para ser mamá era casi nulo, pues era un 5 por ciento de probabilidad.

Después de 4 meses del diagnóstico, según López, pudo tener a Alaïa, celebrando la gestación de su hija, pero con la preocupación de que no pudiera concretarse su nacimiento. “en la semana 34 de mi embarazo, mi papá fallece, traté de guardar mi compostura, no puedo afectar a mi bebé, pero era uno de los dolores más grandes que podría sufrir”, añadió la conductora.

Con lágrimas, afirmó que su papá le hizo saber que todo iba a estar bien, pues se dio la coincidencia de que Alaïa nació a la misma hora que su papá le marcaba todos los días. “Fue un regalito que él me entregó, súper lindo, súper emocionante y que jamás voy a olvidar”.

Adamari López ha mostrado su gran cambio físico después de su divorcio con Toni Costa (foto: captura de pantulla Instagram/@hoydia)

Adamari aseguró que a sus 50 años, si pudiera tener la oportunidad de volver a tener otro hijo, le gustaría hacerlo.

Rebeka cuestionó si la actriz se sentía de la edad que recientemente había cumplido, pero la conductora lo negó, y rompió la tristeza del momento anterior con una broma. “Bueno, sí te puedo decir que me siento de 50 es porque no leo tan bien de cerca”, comentó Adamari provocando la risa de su compañera.

Finalmente, la conductora de Hoy día dijo que los años que están por venir hay nuevos comienzos en diversos sentidos, y que está lista para enfrentarlos, vivirlos y seguir aprendiendo.

Adamari López y Toni Costa tenían diez años de relación (foto: captura de pantalla Instagram/@adamarilopez)

En ningún momento de la entrevista compartida por el programa en su cuenta de Instagram, se mencionó a Toni Costa, con quien mantuvo una relación amorosa desde 2011, y fue el 27 de mayo de este año que decidió poner fin a su relación, y su declaración en el programa de Telemundo fue: “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

