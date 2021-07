Eiza González confirmó su romance con Paul Rabil

Eiza González podría tener una nueva relación amorosa (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Aunque la actriz no comparte muchos detalles sobre este romance, una historia en Instagram y un tuit confirmaron que Eiza González ya tiene nuevo novio o al menos está saliendo con alguien actualmente.

Se trata de un jugador de lacrosse llamado Paul Rabil, este deportista es originario de Los Ángeles, Estados Unidos. A principios de junio esta pareja fue captada dando un romántico paseo de la mano en Massachusetts.

Aunque no habían confirmado este romance de manera oficial, el pasado 3 de julio Eiza González publicó un tuit y una historia de Instagram felicitando a Paul Rabil al terminar uno de sus partidos, en sus publicaciones se refirió a él con mucho cariño.

Esta es la historia que subió Eiza González (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Mientras que en Twitter escribió “Felicidades rey del lacrosse @PaulRabil”, en Instagram subió una historia temporal donde Paul Rabil la abrazaba por la cintura y acompañó el momento con el siguiente texto: “Felicidades por convertirse en el histórico líder con más puntos a favor de todo el deporte. Te amo Paul Rabil, nadie trabaja tan intenso como tú”.

Anteriormente el portal Page Six reportó que Eiza y Paul “entraron juntos al campo de entrenamiento en Massachusetts para desayunar, ya que él tenía un juego al día siguiente”, fueron los cariñosos mensajes de parte de la actriz los que confirmaron su relación romántica con el deportista.

Aunque actualmente la publicación ya no está disponible, fue subida nuevamente por algunas cuentas de sus fans quienes reaccionaron con gusto ante el nuevo romance entre la protagonista de I Care a Lot y el reconocido atleta.

Eiza y Paul fueron captados juntos a principios de junio (The Image Direct/The Grosby Group)

El deporte que juega Rabil es un juego rápido entre dos equipos, cada uno con diez jugadores, en el que compiten por anotar un punto depositando una pelota en la red del contrincante. El lacrosse se juega con un palo largo con una red al final, denominado stick en inglés, con la que se busca anotar goles con una pelota de goma.

Para el 2009, Rabil ya era considerado el mejor jugado por el Cannons Lacrosse Club y en 2010 fue seleccionado para la Liga Nacional de Lacrosse en Estados Unidos.

Paul Rabil y su hermano, Mike Rabil, fundaron el equipo PLL con los inversores The Chernin Group y The Raine Group. Rabil luchó por salarios adecuados, acciones y beneficios más altos para los jugadores para lograr que pudieran vivir de jugar su deporte tal como él lo estaba haciendo.

Eiza González escribió un tuit que desató polémica (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Eiza González se vio envuelta en la polémica el mismo día en que confirmó su romance con Paul Rabil y lo felicitó por su victoria deportiva.

La actriz escribió un mensaje en su cuenta de Twitter que llamó la atención por estar en español, pues la mayoría de sus tuits están en inglés; no obstante, desató la polémica en esta red social porque los fans de Belinda recordaron la pelea que tuvieron las artistas en el año 2013 y asumieron que se trató de una indirecta.

El tuit que escribió Eiza fue “Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces.”, el cuál recordó a las palabras que usó Belinda en su contra dentro de la misma red social pero hace ocho años, por lo que de inmediato, los seguidores de la intérprete de Luz sin Gravedad se lanzaron en contra de ella por creer que la estaba atacando.

Belinda y Eiza tuvieron una problemática en 2013 (Foto: Instagram@ belindapop/@eizagonzalez)

Algunos de los mensajes que recibió la actriz fueron: “Ya Eiza, deja la competencia, primero dices una cosa y luego le cambias y se supone que muy feminista” y “Ocupas publicidad guapa?”

Ante la polémica, Eiza González escribió dos tuits más en los que explicó que su mensaje no estuvo dirigido a alguien en particular y que ni siquiera recordaba el problema que había protagonizado junto con Belinda dentro de Twitter.

“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, escribió Eiza.

