Cuál es la enfermedad que sufre Ana Brenda Contreras

La actriz Ana Brenda Contreras mostró un lado más humano y real de ella misma en redes sociales (Foto: Instagram @anabreco)

A través de sus redes sociales, la actriz Ana Brenda Contreras compartió a sus seguidores su experiencia con un padecimiento que ha tenido por algunos años. En una historia de Instagram, la intérprete mostró una foto suya con el vientre inflamado.

Y es que la protagonista de telenovelas como Corazón indomable y Lo imperdonable tiene Síndrome del Intestino Irritable (SII o IBS por sus siglas en inglés). “Muchos me preguntan del tema y el por qué no vivo embarrada en las alfombras rojas, además de que no se me antoja. Aun así, teniendo crisis tengo que trabajar y no falta siempre el ‘Estás embarazada’”, escribió en sus historias de Instagram.

Mencionó que lleva mucho tiempo con SII, además de lo difícil que es vivir con esta enfermedad considerando que ella es actriz: “Para quienes la vivimos sabemos lo dura que es y más en esta carrera donde mi cuerpo es mi instrumento de trabajo”.

Ana Brenda Contreras padece del Síndrome del Intestino Irritable (Foto: Instagram @anabreco)

Por otra parte, Contreras explicó a sus más de siete millones de seguidores que se sabe muy poco sobre esta condición y prueba de ello era que ha hecho lo posible por manejar esta situación. “Ya fui a doctores y ya probé mil dietas y medicamentos”, añadió la también cantante.

Entre los síntomas y secuelas que ha experimentado, Ana Brenda destacó problemas de alimentación y dolores en el cuerpo: “Soy intolerante a mil cosas, además de que el estrés o el cansancio lo agudiza. Es un dolor espantoso como si te palpitara el estómago y te fuera a reventar. Una inflamación horrible”.

En meses anteriores, la actriz comentó que tenía este síndrome. Fue en septiembre de 2020, en el marco de la semana nacional de la prevención del suicidio, cuando Contreras subió un video a su canal de YouTube donde hablaba de su experiencia como alguien que padecía de ansiedad.

Empezó a desarrollar SII al poco tiempo de que murió su padre y tuvo que mudarse repentinamente a otro país (Foto: Instagram @anabreco)

Contó a sus seguidores que los problemas iniciaron cuando su padre murió de forma abrupta. A esto se sumaron varios eventos importantes como una mudanza a Estados Unidos para la grabación de Dynasty, una serie de ese país donde participaba.

De un momento a otro comenzó a presentar cuadros de ansiedad donde sentía que iba a “morir”. Con todo el estrés acumulado, la falta de tiempo para afrontar el duelo por su pérdida, entre otras cosas, propiciaron que desarrollara SII.

No dio a entender que el estrés y la ansiedad fueron los causantes del síndrome, sólo que agudizaron los síntomas. Lo que quizá sí lo provocó, fue la rutina que mantenía por sus horarios de trabajo:

Sus horarios de trabajo exigentes le pasaron factura en el cuerpo (Foto: Instagram @anabreco)

“La profesión del actor es bien demandante físicamente. De repente (están) 16 o 18 horas parados; sobre todos las mujeres que estamos en tacones y en vestidos muy pegados. ¡Híjole! Pues el cuerpo se empieza a cansar”, relató Contreras.

A raíz de esto empezó a tener problemas para comer (que posteriormente sería confirmado como su intolerancia a varios alimentos), además de que en un principio tuvo dolores intensos. Sobre lo segundo le costó trabajo saber qué ocurría, pues temió que se tratara de daño en los riñones o el apéndice.

Video: YouTube/AnaBreco

En otra historia de Instagram, la que estuvo después de donde mostró su vientre inflamado, Ana Brenda mostró una captura de pantalla en la que era posible leer sobre la conexión del cerebro con el resto del cuerpo. Según decía la imagen, los nervios provocan en buena medida el mal funcionamiento del intestino.

“Cada vez leo más y más sobre la relación que tiene el intestino con el cerebro, la depresión y la ansiedad. Ánimo a quienes padezcan de esto al igual que yo. No están solos”, comentó Ana Brenda Contreras en su cuenta de Instagram.

