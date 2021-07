La sobrina de YosStop defiende públicamente a Ainara Suárez y critica a su propia familia

Daff Hoffman (Foto: Instagram@daffhoffman)

Tras darse a conocer que Yoseline “N”, mejor conocida como YosStop, se encuentra vinculada a proceso por posesión y distribución de pornografía infantil, la voces en el caso no se han hecho esperar y ahora redes sociales están plagadas de contrates.

Jack, Hoffman, hermano de la youtuber, dijo en redes sociales que Yoseline no debería ser procesada legalmente solamente por “hablar del vídeo” qu registra agresiones sexuales en contra de Ainara Suárez. Expresó que todos los que se han pronunciado al respecto también deberían estar en prisión.

“Tengo una duda. Si arrestaron a mi hermanan por hablar de este video, todos los que están hablando de este caso, también mencionan el video, ¿no deberían estar arrestados?”, dijo Jack en su cuenta de Instagram.

Tal vez, lo que no esperaba, es que obtendría una respuesta de su sobrina Daff Hoffman, quien, de nueva cuenta, defendió a Ainara de ataques que ha recibido en redes sociales.

@daffhoffman

“Hola chiquito (Jack) créeme que es muy lamentable por lo que esta pasando Yoseline, y lo lamento más por la mamá de Yoseline, la señora Marina. Pero no hay que perder de vista que no hay que comparar la libertad de expresión con la exposición de contenido sexual, de una menor de edad”, fue la contundente respuesta de Daff al miembro de su familiar.

Daff, explicó lo que autoridades como la Fiscalía Genera de la Ciudad de México han detallado al momento. Que Yoseline si tuvo en su posesión pornografía infantil y lo admitió abiertamente en su canal de Youtube.

“Que si bien o no, la información no está clara de si compartió los videos, pero por ella misma, confiesa que tiene en su poder estos videos, donde es abusada y violada una niña, menor de edad, de 16 años, en donde ella no se cansa de catalogarla como ‘una ya sabes qué'”, dijo Daff sobre la descripción que inicialmente Yoseline hizo de Ainara entre humillaciones por la agresión de la que fue víctima.

Daff Hoffman (Foto: Instagram@daffhoffman)

“Denigrarla y humillarla públicamente, la niña también necesita justicia, Yoseline se equivocó y no la acusan por hablar de un video la están acusando de pornografía infantil que es tener en su poder un video que confiesa haber visto”, agregó en su mensaje para su familia.

El video de Daff al momento ha acumulado respuestas de apoyo por alzar la voz en contra de los abusos que se registraron en su familia, pero también negativos, principalmente por los fanáticos más acérrimos de YosStop.

“Haber hablado de él (el video), de la forma tan denigrante de la que habló de esta niña, espero haber resuelto tu duda”, dijo a Jack.

Al tiempo, se sabe que Yoseline “N” seguirá en prisión preventiva oficiosa, hasta su siguiente audiencia programada en dos meses. La Fiscalía de la Ciudad ha precisado que no es culpable de los cargos y aún cuenta con presunción de inocencia, sin embargo, los litigio por posesión de pornografía infantil continuarán.

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

Las acusaciones le podrían valer hasta 12 años de prisión por distribución de pornografía infantil. Así lo explicó el abogado de Ainara Suárez.

“Además lo hace de manera dolosa, con fines de lucro y en ese video, Yosseline describe el contenido de un video en el que aparecen actos de índole sexual en relación de una menor de edad. Esto que acabo de decir coincide con la descripción típica de la ley penal contenida en el párrafo tercero en el artículo 187 que sanciona el delito de pornografía con siete a doce años de prisión”, dijo el abogado Javier Schütte quien da acompañamiento jurídico a Ainara.

En contraste, y también en entrevista con Carmen Aristegui, Ricardo Cajal, defensa de la famosa, dijo que no hay crimen ni motivos por los cuáles pueda ser procesada la youtuber. También ha asegurado que YosStop supuestamente laboraba como comunicadora.

SEGUIR LEYENDO: