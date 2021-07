El mensaje de Eiza González que recordó a su pelea con Belinda en 2013

Belinda y Eiza tuvieron una pelea en el 2013 por medio de indirectas en Twitter (Foto: Instagram@ belindapop/@eizagonzalez)

Este sábado la actriz Eiza González escribió un mensaje en su cuenta de Twitter que llamó la atención por estar en español, pues la mayoría de sus tuits están en inglés; no obstante, desató la polémica en esta red social porque los fans de Belinda recordaron la pelea que tuvieron las artistas en el año 2013 y asumieron que se trató de una indirecta.

El tuit que escribió Eiza fue “Cuando tu fuiste yo ya fui y regrese…. CIEN veces.”, el cuál recordó a las palabras que usó Belinda en su contra dentro de la misma red social pero hace ocho años, por lo que de inmediato, los seguidores de la intérprete de Luz sin Gravedad se lanzaron en contra de ella por creer que la estaba atacando.

Este fue el tuit de Eiza que desató la polémica (Foto: Twitter/@eizamusica)

Algunos de los mensajes que recibió la actriz fueron: “Ya Eiza, deja la competencia, primero dices una cosa y luego le cambias y se supone que muy feminista” y “Ocupas publicidad guapa?”, por otra parte, algunas personas comenzaron a publicar memes y otros textos donde compararon a las artistas por su dinero, fama, estilo de vestir, éxito e incluso sus ex parejas:

Ante la polémica, Eiza González escribió dos tuits más en los que explicó que su mensaje no estuvo dirigido a alguien en particular y que ni siquiera recordaba el problema que había protagonizado junto con Belinda dentro de Twitter.

“Oigan? todo bien en casa?? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo tranquilos. Namas pa que sepan mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años. Pero gracias por participar”, escribió Eiza, dejando claro que no publicó su mensaje pensando en Belinda o en cualquier otra persona famosa.

En otro mensaje, Eiza reconoció que en realidad no tenía presente su discusión del pasado con Belinda “Ni yo me acordaba de eso, chale”, escribió acompañando su publicación con un emoji de risa.

Esta fue la pelea de 2013 que los fans de Belinda recordaron (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Por su parte, sus seguidores le demostraron apoyo escribiendo que era evidente que no se trató de una indirecta o una referencia al conflicto de hace ocho años: “Ellos que se hagan su película, mami. Tu sigue como vas que lo estás haciendo increíble” y “Tienen un trauma, reina, tu sigue dejando el nombre de México en alto” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las respuestas al tuit.

La pelea del 2013 comenzó porque Eiza compartió en su cuenta de Twitter una publicación de Instagram en la que mostró una chamarra del diseñador Alexander McQueen que se acababa de comprar.

Aproximadamente dos horas después, Belinda compartió en su perfil un video donde pidió opinión a sus seguidores sobre el atuendo que debía usar en un evento. Las prendas correspondían a Moschino y McQueen, mismo diseñador de la prenda de Eiza.

Eiza González utilizó una frase similar a la que recibió por parte de Belinda en el 2013 (Foto: Instagram/@eizagonzalez)

Aunque la cantante no etiquetó el perfil de Eiza, la actriz asumió que Belinda había seleccionado esas prendas para demostrar que ella también las tenía, por lo que escribió: “Así o más al pendiente de lo que hago??? Jajajajaja #FUNNY”. La contestación que dio Belinda en ese entonces fue la frase “Mientras tu vienes, yo ya fui, di 3 vueltas, regresé”.

La similitud del tuit de Eiza con esa última frase de Belinda fue lo que provocó que los fans de ambas recordaran la polémica pasada.

Esta no es la primera vez que los seguidores de Eiza y Belinda intentan señalar una supuesta rivalidad entre ellas, pues en agosto de 2020, sin razón aparente mas que la de poner en los alto a sus respectivas artistas favoritas, los seguidores de ambas actrices y cantantes comenzaron un debate en Twitter la tarde de este jueves para determinar quién de las dos famosas ha tenido “los mejores novios” al pasar de los años.





