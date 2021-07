“La Niña de la Escuela”: así se escucha la nueva colaboración de Lola Índigo, Tini Stoessel y Belinda

(Foto: Instagram)

La espera terminó. La Niña de la Escuela, colaboración de Lola Índigo, Tini Stoessel y Belinda, se estrenó en todas las plataformas y provocó gran aceptación entre su público fiel que destacaron los ritmos, compenetración y química que las tres latinas mostraron en el videoclip que suma 826.322 visualizaciones en YouTube en menos de 24 horas.

El tema forma parte del nuevo álbum de Lola Índigo titulado “La niña”, el cual, calificó con tonos más “rositas” que se alejan completamente a lo que presentó en “Akelarre” y “La nueva”, por lo que estas nuevas muestras de su música son un “puente de transición”.

Fue así que ahora se valió de su talento y voz para lanzar La Niña de la Escuela, un tema con el que colabora con otras dos grandes exponentes del pop latino y que seguro traerán mucha buena aceptación: Tini Stoessel y Belinda.

En el videoclip y promocionales aparecieron efectivamente, con tonos “rositas”, con lo que refuerzan la idea de Índigo de mostrar su lado más conectado con esta tonalidad.

“Soy aquella niña de la escuela. La que no te gustaba, ¿me recuerdas? Ahora que estoy buena pasa y dice ‘Oh nena, oh nena’”, es la primera estrofa de la canción que presentaron con bombo y platillo.

“Y sé que cambié, yeah, que ahora te gusto bastante. Ya no soy la misma de antes. Yo sé que cambié, yeah, porque yo he pulido mis diamantеs. Tengo suficientes amantеs”, repiten las tres artistas entre risas, bailes y mucho ritmo.

“Cuando pudiste tú no quisiste. Y ahora que tú quieres no se va a poder. Ahora me viste, te pones triste. Sabes lo que vas a perder”, rematan las artistas latinas con un mensaje empoderador.

Hace unos días, la misma Lola Índigo lanzó una tierna imagen sobre cómo las protagonistas lucieron en su infancia y recalcar el mensaje de La Niña de la Escuela.

“Soy aquella niña de la escuela 💕💗💕 con @tinistoessel @belindapop”, escribió al lado de la fotografía de sus colaboradoras y un dibujo infantil.

SOBRE EL NUEVO ÁLBUM

A unas horas de haber sido lanzada, la canción ya ha generado gran emoción entre los seguidores de Lola Índigo, Tini Stoessel y Belinda, pero la misma cantante madrileña ya había dado algunos detalles de este nuevo álbum discográfico que pretende ser un parteaguas en su carrera musical.

“Creo que este nuevo álbum es más rosita que ‘Akelarre’, que era mucho más oscuro. El sonido, dentro de que tiene mucho de lo que se conoce de mí, está muy empapado de ese pop de los 2000. Va a haber muchas colaboraciones que sobre todo vienen de fuera. No puedo desvelar nada por el momento, pero se irá descubriendo con los sencillos que vaya sacando”, comentó hace unos meses a EFE.

Lo que sí develó es que se pasaría todo el verano de gira. Después de un año y poco sin poder encontrarse con su público por culpa de la pandemia, la cantante ya tiene la vista puesta en su gira 2021. “Lo que más me dolió fue el aplazamiento del WiZink (Madrid), porque era algo con lo que llevaba soñando mucho tiempo, es uno de los sitios más importantes de España. Así que ahora espero poder hacer la gira sin ningún problema”, apuntó.

El tour comienza oficialmente el 24 de junio en Calafell (Tarragona), dentro del Calafell Beach Festival y le hará pasar por distintas ciudades de España como Valencia (2 julio, Estadio del Levante), Asturias (31 julio, Boombastic II), Vitoria (21 agosto, Buesa Arena) o Cáceres (8 octubre, Extremusika), entre otras.

Miriam Doblas (Madrid, 1992) se dio a conocer como Mimi en “Operación Triunfo 2017”, aunque sería la primera expulsada de la edición. Tras meses de trabajo en los que el público no supo nada de ella, resurgió con fuerza y un nombre nuevo: Lola Índigo. Un alias con el que no ha parado de cosechar éxitos en las listas musicales desde aquel primer “Yo ya no quiero ná”.

