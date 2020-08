Ponen a “duelo” a Eiza González contra Belinda por su historial de romances

Belinda y Eiza fueron enfrentadas por su historial romántico (Foto: Instagram@ belindapop/@eizagonzalez)

En las últimas semanas dos de las estrellas mexicanas más populares entre el público se han posicionado en el reflector de las notas de espectáculos, pues ambas han confirmado sus nuevos romances.

Se trata de Belinda, de quien este miércoles se dio a conocer su flamante noviazgo con el cantante de música regional mexicana Christian Nodal, y de Eiza González, a quien se le ha visto muy cariñosa con el joven actor de Hollywood Timothée Chalamet.

Sin razón aparente mas que la de poner en los alto a sus respectivas artistas favoritas, los seguidores de ambas actrices y cantantes comenzaron un debate en Twitter la tarde de este jueves para determinar quién de las dos famosas ha tenido “los mejores novios” al pasar de los años.

Christian Nodal confirmó su relación con Belinda, tras meses de rumores (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Por su parte, a Belinda se le han conocido desde deportistas a actores y cantantes, pasando por un cirujano plástico, siendo los más destacados por sus fans el futbolista Giovani Dos Santos, el ilusionista estadounidense Criss Angel, el cantante de regional mexicano Lupillo Rivera y su pareja más reciente: Christian Nodal, su compañero en el reality La Voz México.

Por su parte, el fandom Eiza, la actriz radicada en Estados Unidos, mostró su admiración por la estrella y elogió el que ellos consideraron “un mejor gusto” a la hora de elegir a los hombres con quien se ha relacionado amorosamente.

En su lista de exnovios o affaires más casuales figuran personalidades como el actor Liam Hemsworth, el astro del futbol Cristiano Ronaldo, Ryan Gosling, y más recientemente, su última conquista; Timotheé Chalamet, quien saltó a la fama por su papel protagónico en Call Me By Your Name (Llámame por tu nombre).

Las conquistas de ambas figuras fueron comparadas en las redes sociales (Foto: Twitter)

Como se sabe, en cuestiones de amor todo está permitido y no hay manera de saber quién “ganó” este duelo, en el que los admiradores de las famosas las pusieron “a pelear” no únicamente en el ámbito actoral o musical, como ya se ha sugerido, sino ahora en el terreno de sus relaciones sentimentales.

El historial de romances entre las jóvenes no pasó desapercibido, pues por el lado de Belinda se mencionó a Giovani Dos Santos, quien al parecer fue su gran amor de juventud, como lo dejó ver en un reality show donde habló de lo mucho que le costó superar la ruptura con el deportista. Meses después de finalizar esta relación, se hizo viral un mensaje que le envió el delantero del Club América, recientemente lesionado, a la cantante: “Veo que todavía me extrañas”.

Belinda y Giovani Dos Santos eran un par de adolescentes cuando comenzaron a salir (Foto: Twitter)

El integrante de Camila, Mario Domm, también pasó por el corazón de la intérprete de Sapito, con quien terminó en 2010 debido presuntamente a una infidelidad que cometió el músico, primero con la actriz colombiana Marilyn Patiño, y luego con la también cantante Yuridia. En aquel entonces Belinda tenía 21 años y el músico 33, diferencia que fue muy comentada.

Con el músico de Camila terminó por una presunta infidelidad de él con la también cantante Yuridia (Foto: Archivo)

En 2016 Belinda hizo magia en el corazón del ilusionista Criss Angel, a quien conoció durante un show en Las Vegas. Posteriormente fue invitada a un programa del mago donde incluso la hizo levitar encima de una alberca, pero el truco terminó mal porque meses después Criss terminaría escribiendo en Twitter mensajes describiendo a Belinda como “maestra del engaño” y deseando que sus nuevas conquista tuvieran “mucho dinero”, insinuando así un presunto interés económico de la cantante.

Con Criss Angel tuvo una amarga ruptura (Foto: Instagram)

Apenas el año pasado, Lupillo Rivera se mostró deslumbrado por Belinda, y a pesar de los 18 años de diferencia, sostuvieron un fugaz romance que el hermano de Jenni Rivera ha declarado que “nunca va a olvidar”, además de tatuarse en el brazo el rostro de la artista, quien siempre negó la relación.

Lupillo Rivera ha expresado en múltiples ocasiones lo mucho que se enamoró de la cantante (Foto: Twitter)

Ahora en 2020 Belinda y Christian Nodal presumieron su flamante amor, siendo él quien reveló el noviazgo que surgió en el foro del programa La Voz México y que causó gran revuelo en las redes sociales, entre otras cosas por la diferencia de nueve años entre ambos personajes.

Christian Nodal y Belinda se llevan nueve años de diferencia, siendo ella la mayor (Foto: Instagram@ lavoztvazteca)

Por su parte Eiza González, en su estatus de estrella del cine estadounidense, ha mostrado su gusto particular por superestrellas de Hollywood.

Entre algunos de los hombres con quien ha sostenido algún tipo de relación cercana está Alejandro Fernández, con quien fue captada en octubre de 2010 cuando tenían 41 y 20 años, entrando a un exclusivo hotel de Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. A la mañana siguiente, salieron por separado, pero los paparazzis no tardaron en captarlos juntos de nuevo, esta vez en el exterior de la casa que el cantante tiene en Polanco. A pesar de los distintos encuentros y a que González fue invitada especial a un concierto del “Potrillo”, los dos desmintieron sostener una relación romántica.

Alejandro Fernández tuvo un affaire con la hoy actriz internacional (Foto: Instagram@alexoficial)

Otro romance de Eiza fue el australiano Liam Hemsworth, con quien fue captada besándose en 2013 luego de salir con él a una cita. Fue breve su relación con el ex esposo de Miley Cyrus, y algunas voces señalaron a la mexicana de querer aprovecharse de la fama del protagonista de The Hunger Games (Los juegos del hambre).

El ex esposo de Miley Cyrus salió con Eiza cuando tuvo una ruptura con la cantante estadounidense (Foto: Archivo)

Aunque no fueron novios, en 2016 se les vio saliendo durante algún tiempo: el popular DJ Calvin Harris se sumó a la lista de conquistas de la actriz que empezó su carrera en Televisa, en la telenovela Lola: Érase una vez. Este acercamiento surgió después de que el músico de electrónica terminara su noviazgo con Taylor Swift.

Con el DJ nunca se confirmó el romance, aunque se les vio juntos y de la mano en varias ocasiones (Foto: Archivo)

También en 2016, González fue captada con el astro Cristiano Ronaldo en una noche de fiesta en Ibiza, España. Posteriormente se le vio apoyándolo en la Eurocopa, en un partido entre Francia y Portugal, equipo del cual el deportista es capitán. Días después se les vio juntos en el bar Warwick de Los Ángeles, desde donde caminaron por separado hasta sus coches, sin atreverse a salir juntos y levantar suspicacias.

Una imagen borrosa tomada en Ibiza es la única prueba de la presunta relación que mantuvieron los famosos (Foto: Archivo)

Fue capatada besándose en una fiesta con el reggaetonero Maluma en 2017, aunque la única prueba de su acercamiento es una foto borrosa, nunca se confirmó nada, pero sus caminos pudieron cruzarse al ser latinos que han ido triunfando en Estados Unidos.

Con el cantante habría coincidido en una fiesta en Estados Unidos (Foto: Archivo)

En 2018, se le vio a Eiza besándose con el actor de Transformers Josh Duhamel, de 47 años, ex novio de la cantante Fergie de The Black Eyed Peas; y aunque salieron por cinco meses e incluso vacacionaron en Quintana Roo, terminaron la relación debido presuntamente a la agenda laboral de los involucrados, así lo nformó People.

El ex novio de Fergie también se sumó a los romances de Eiza (Foto: Archivo)

También en 2019, a la actriz se le vio muy cercana con el histrión australiano Luke Bracey. No se sabe con exactitud cuánto duraron, pero quedó confirmado su romance luego de ser vistos en varias ocasiones, una de ellas fue la fashion week de Nueva York, donde al salir de un evento fueron captados besándose.

El australiano también se hizo una sesión de fotos con la actriz (Foto: Archivo)

En marzo de este año, unas fotografías incendiaron las redes sociales. En ellas, aparecía Eiza González disfrutando de unas vacaciones en Los Cabos junto al actor franco-estadounidense Timothée Chalamet.

Eiza Gonzalez y Timothée Chalamet disfrutaron en Los Cabos antes de que se declarara la pandemia (Foto: Twitter@BestofEizaG)

Durante su escapada al destino turístico de Baja California, los dos famosos pasearon juntos por la playa, se abrazaron y se regalaron numerosos gestos de cariño. En un momento, incluso, se dieron un beso en los labios que fue captado por los paparazzis. Semanas más tarde se les vio juntos por las calles de Los Ángeles.

