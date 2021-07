Así festejaron Emir Pabón y su esposa su primer día fuera del hospital tras accidente automovilístico

Stefanía fue dada de alta este viernes 2 de julio después de estar varias semanas internada (Foto: Instagram/@emirpabon)

Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda sufrieron un grave accidente el pasado 11 de junio, por el cual tuvieron que ser internados en hospitales diferentes; mientras el cantante fue dado de alta después de unos días, ayer Stefanía salió y la pareja finalmente pudo disfrutar su primer día juntos fuera del hospital.

La salud de Stefanía fue la que tuvo más complicaciones debido a que después del accidente sufrió varias fracturas y golpes en todo el cuerpo, lo que causó que un cuadro de grasa viajara hasta sus pulmones, obligando a que fuera atendida por un grupo de doctores que la mantuvo bajo observación en terapia intensiva para saber qué era lo mejor para ella y el bebé que lleva en su vientre.

Finalmente, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de la que salió con éxito y los médicos decidieron darla de alta este viernes, por lo que la pareja no dudó en ir directamente a una iglesia para festejar que ambos lograron salir del hospital tras tres terribles semanas.

Stefanía agradeció a su marido y a su su mamá por el apoyo durante estas semanas (Foto: Instagram/@stefaniadearanda)

La actriz compartió ayer cómo fue su primer día fuera del hospital pues, aunque en silla de ruedas, se mostró feliz y orgullosa de su progreso.

De Aranda agradeció a su madre por estar con ella desde que fue internada y acompañarla en cada obstáculo que tuvo que atravesar. “Cómo pagarte todo lo que hiciste por mí, lo fuerte que fuiste en cada momento, ahora entiendo el dolor y la preocupación de una madre hacia un hij@, te amo con mi vida entera”, escribió la actriz.

También publicó una foto junto al cantante de Grupo Cañaveral, a quien le envió un emotivo mensaje, expresando lo que desea ahora de su vida junto a su hijo, el cual podría nacer alrededor de septiembre.

Stefanía todavía teme por la salud de su bebé, pues tiene seis meses de gestación (Foto: Instagram/@stefaniadearanda)

“Amor de mi vida, estamos vivos. Nuestro pedacito de amor, tú y yo [...] Hoy te digo en la iglesia que si antes te amaba, ahora te amo más que nunca!! Y deseo disfrutar mi vida a tu lado y de nuestros seres queridos viviendo cada momento al máximo”.

A pesar de que Stefanía se muestra feliz, el pasado jueves compartió en De Primera Mano que todavía está preocupada por su salud, pues el cuadro de grasa sigue obstaculizando su respiración, pues aunque ya no exista riesgo para ella, el absceso tarda meses en irse y su bebé necesita una cantidad normal de oxígeno para su correcto desarrollo.

También dijo lo difícil que fue su cirugía, la cual para la cual tuvo que haber una junta de más de 10 médicos que conversaron sobre lo riesgoso que podría ser. “Entre pasé por unas semanas muy duras, un cateterismo en el corazón que casi no me pusieron anestesia por el bebé, me dolió mucho, la cirugía de la pierna fue de alto riesgo, pero aquí estamos”, explicó.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda explicaron cuál es su estado de salud (Foto: captura de pantalla YouTube/Imagen Entretenimiento)

Según lo explicó la pareja en el comunicado de prensa que se publicó el mismo día en que ocurrió el accidente automovilístico, esperan regresar a México para poder proceder legalmente, pues Stefanía y Emir viajaban en un taxi de una reconocida aplicación de transporte cuando chocaron contra un muro.

Después de haberse subido al automóvil, el conductor comenzó a aumentar la velocidad y, aunque el matrimonio le pidió que se detuviera, continuó hasta que perdió el control.

Pabón también sufrió algunas lesiones, principalmente en sus piernas, brazos y cara, pero después de algunas intervenciones quirúrgicas, continuó su recuperación fuera del hospital.

