Cuándo saldrá del hospital la esposa de Emir Pabón tras accidente automovilístico

La pareja vivió un aparatoso accidente el pasado 11 de junio (Foto: Instagram/@emirpabon)

Este jueves Emir Pabón y su pareja, quienes vivieron un aparatoso accidente automovilístico, se enlazaron en videollamada con el programa De primera Mano, en la conversación revelaron que después de tres semanas internada, Stefanía de Aranda saldrá del hospital el 2 de julio.

La pareja detalló aspectos relacionados al estado de salud de Stefanía, pues recientemente se sometió a una cirugía en su pierna fracturada, la cuál sufrió bastante ya que no le aplicaron una dosis alta de anestesia debido a su embarazo:

“Mañana (2 de julio) me dan de alta del hospital y estoy feliz porque pasé por unas semanas muy duras, un cateterismo en el corazón que casi no me pusieron anestesia por el bebé, me dolió mucho, la cirugía de la pierna fue de alto riesgo, pero aquí estamos”, explicó.

Emir Pabón y Stefanía de Aranda explicaron cuál es su estado de salud (Foto: captura de pantalla YouTube/Imagen Entretenimiento)

Stefanía también explicó que su preocupación gira en torno a que todavía no se retira la acumulación de grasa que le impide respirar correctamente, este absceso se trasladó a su pulmón durante el accidente debido a la presión de su pierna contra el cuerpo:

“Les pido por mi recuperación porque el cuadro de grasa todavía está en mi pulmón, ya no tengo riesgo, pero tarda tiempo en irse. Me preocupa un poco porque ya tengo seis meses y el bebé va a crecer más, al principio necesitaba oxígeno para poder respirar porque no podía”, mencionó para De Primera Mano.

Ella también dirigió un mensaje hacia las personas que la mantuvieron en sus pensamientos positivos y habló sobre su bebé, cabe recordar que ella tiene seis meses de gestación, pero que en ningún momento estuvo en riesgo su embarazo por el accidente.

El cantante de grupo Cañaveral fue el primero en ser dado de alta del hospital (Foto: Instagram @emirpabon)

“Me siento muy agradecida con toda la gente que me han tenido en sus oraciones, mi bebé está bien, por fin mañana saldré del hospital después de tres semanas tan duras, de tantas emociones. El bebé desde el día del accidente ha sido un guerrero, siempre ha estado muy bien, me lo monitorean como tres veces al día, su corazón late muy fuerte, jamás tuve ningún sangrado, tenía dolores en todo el cuerpo menos en el vientre”, mencionó en la videollamada.

La pareja aseguró que la fortaleza de su hijo los inspiró elegir un nombre para el bebé que esté relacionado con Dios, la familia del cantante ha explicado en varias ocasiones que consideran la mejoría en su salud como una segunda oportunidad de vida.

El productor, director y cantautor mexicano Emir Pabón y su esposa, Stefanía de Aranda, sufrieron un accidente automovilístico el pasado 11 de junio en Houston, Texas.

Emir Pabón pidió oraciones para su esposa y bebé, no obstante, la cirugía para retirar la bola de grasa todavía no se lleva a cabo (Video: Las Estrellas / Programa Hoy)

A través de un comunicado, la Corporación Musical Hermanos Pabón informó que ambos se encuentran estables y que recibieron atención médica adecuada. Sin embargo, una vez que se encuentren recuperados, procederán legalmente contra la empresa de transporte de aplicación con la que viajaban al momento del accidente.

El pasado 23 de junio Emir Pabón estuvo en el programa Hoy y expresó lo siguiente: “La peor experiencia de nuestra vida ha sido esta, es esta y sigue siendo una pesadilla pero también por un lado estamos muy agradecidos con Dios porque estamos teniendo una segunda oportunidad”.

Explicó que actualmente él está tomando diversas terapias para recuperar su movilidad y compartió que procura esforzarse para caminar en medida de lo posible con el objetivo de ejercitar la zona afectada, ya que sufrió varias fracturas.

Por su parte, el 29 de junio Stefanía habló por primera vez de cómo se encuentra. “Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios de que estoy bien, de que Dios me hizo el milagro a mi bebé y a mí de estar vivos, de que pasamos unas semanas muy difíciles, fue muy duro todo esto”.

SEGUIR LEYENDO: