Esposa de Emir Pabón confesó que tras su aparatoso accidente olvidó que estaba embarazada: “¿Qué bebé?”

Foto: Instagram/@emirpabon

El pasado 11 de junio Emir Pabón y su esposa Stefanía de Aranda sufrieron un fuerte accidente automovilístico en Houston, Texas. Aranda -quien se encuentra embarazada- sometida a una cirugía de alto riesgo, la cual se realizó para recuperar la estructura de uno de sus pies, en la operación no sólo puso en peligro su vida, sino también la de su bebé.

Ahora Stefanía habló por primera vez de cómo se encuentra. “Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios de que estoy bien, de que Dios me hizo el milagro a mi bebé y a mí de estar vivos, de que pasamos unas semanas muy difíciles, fue muy duro todo esto”.

Estuvo muy feliz de que por fin pudo levantarse de la cama, después de pasar casi un mes acostada: “Me siento muy contenta de que tenga una segunda oportunidad de vida”, contó la conductora en el programa Ventaneando.

El padre de Emir Pabón explicó que Stefanía siempre ha estado consciente y está muy preocupada por su bebé (Foto: Instagram @stefaniadearanda)

La actriz, además de que agradeció la rápida intervención de los médicos, confesó que llegó a pensar lo peor tras el accidente, ya que pasó varios días en terapia intensiva y preocupada por su bebé y atravesó episodios en los que no podía respirar.

“Estoy agradecida con todos los médicos que me han atendido porque he pasado por muchas cosas. Me hicieron un cateterismo en el corazón, estaba muy nerviosa por eso, me decían por la fractura que tuve en la pierna que un coágulo de grasa se me había ido al pulmón, yo no podía respirar y gracias a Dios estoy bien [...] Estoy muy feliz, muy contenta porque fue un milagro. A parte, a mí todo me dolía, las piernas, la cabeza… pero lo único que no me dolía era el vientre, mi bebé siempre ha estado bien”, comentó.

Stefanía relató el momento en el que sufrió el accidente, y dijo que después del choque, entró en shock y había olvidado que estaba embarazada.

Esta fue la publicación de Stefanía antes de su operación de alto riesgo (Foto: Instagram/@stefaniadearanda)

“Yo estaba muy asustada, de hecho cuando fue el accidente venía hablando con mi mamá por WhatsApp, pero cuando desperté, no sé si lo hice yo sola o los paramédicos lo hicieron, pero de inmediato le hablé a mi mamá, le dije: ‘tuve un accidente, no sé dónde estoy’, yo como que no me acordaba y mi mamá me preguntó ‘¿cómo está el bebé?, y yo ‘¿qué bebé?’, y me dice ‘Stefanía, estás embarazada, tienes seis meses’” reveló la esposa de Emir.

De Aranda dijo que en ese momento se puso a gritar y le indicó a los médicos que “tuvieran cuidado con lo que me daban porque estaba esperando un bebé, en ese momento como que entré en shock y no recordaba”.

Así reveló la pareja que van a tener un bebé (Foto: Instagram / @stefaniadearanda)

La actriz compartió que se encontraban en Texas para aplicarse la segunda vacuna contra COVID, y confesó que el taxista no le “vibraba” pues no les ayudo en nada, ni a subir las maletas, además de que condujo a exceso de velocidad. “Emir estaba escuchando la canción de las olimpiadas que hizo para Azteca, para las olimpiadas, y me acuerdo que estaba viendo la ventana y empiezo a sentir cómo el chofer empieza a chocar de mi lado, en un carril que era de baja velocidad [...] Él venía como a 130 kilómetros”, aseguró la presentadora.

Finalmente mencionó que su bebé es un “guerrero” pues pasó junto a ella los difíciles momentos y que estuvo estable, añadió que esta semana finalmente podrán darla de alta.

La pareja siempre ha compartido fotos de su felicidad (Foto: Instagram/@stefaniadearanda)

“Gracias a Dios esta semana me dan de alta. Ahorita estoy en terapia, hoy apenas me pude levantar de la cama con mucho dolor en la rodilla, porque es ahí donde tuve la fractura, pero le estoy echando muchas ganas […] ya también me pusieron la segunda dosis de la vacuna, pero esperemos que ya me den de alta, pero me van a mantener muy monitoreada por el coágulo […] Mi bebé es un guerrero, es mi rey […] va a tener un nombre en honor a Dios que nos hizo el milagro de que el bebé esté en perfecto estado, todo el tiempo ha estado muy bien”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: