Adamari López y Toni Costa vacacionan juntos en Italia

Cuando Adamari López y Toni Costa habían anunciado su separación, la actriz dijo que era definitivo, pero el coreógrafo aseguró en su comunicado publicado en sus redes sociales, que la separación era temporal, por lo que dejó abierta la posibilidad a una reconciliación, y así fue, pues en esta semana realizaron un viaje familiar a Europa.

Después de que el experto en danza estuvo en España visitando a unos familiares, Toni se reunió con Adamari, y de acuerdo con el presentador Javier Ceriani, se fueron a vacacionar a Positano, Italia.

Adamari López y Toni Costa se conocieron en 2011, cuando ambos coincidieron en un reality show, "Mira quién baila". (Instagram/@Toni)

El bailarín ha compartido sus viajes en el viejo continente a través de sus historias de Instagram, la mayoría de las ocasiones se graba él mismo, y algunas otras decide incluir a su hija Alaïa.

En una story de la noche del 29 de junio, se apreció que estaban degustando el menú de un lujoso restaurante y desde ese momento se podía sospechar que Adamari estaba presente, pues se escucha decir a su hija “mamá”.

Pero este hecho se confirmó este miércoles 30 de junio, pues en un clip grabado por Costa se puede ver que están en la playa Capri en un yate, y cuando Toni quiso capturar las formaciones rocosas, subió la cámara y en ese momento se ve la figura de Adamari López sentada enfrente de él, hablando con su hija.

Adamari López está en el viaje de Europa de Toni Costa (foto: Instagram/@toni)

Uno de los rumores que supuestamente causó la separación de la pareja y que tomó más fuerza, fue de que el coreógrafo había engañado a su esposa con otra persona, pero Toni lo negó en una entrevista para el programa Chisme en vivo.

“Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, aseguró al presentador argentino.

El bailarín profesional dijo que no iba a forzar las cosas. “Es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja, hay que respetar y el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado. Quién sabe. Lo que no puedo hacer es forzar, es dañar”, reveló.

La pareja había tratado sus problemas con atención especializada, pero no funcionó y anunciaron su separación a finales de mayo (EFE/Alicia Civita /Archivo)

Incluso trató la posibilidad de llevar a cabo la boda que anunciaron a inicios del año 2020. “El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos, si tiene que ser así. La habrá (esperanza), estoy seguro porque lo estoy viviendo”, confesó.

Además dijo que estaba preocupado con el manejo de su separación, pues consideró que la única afectada es Alaïa, así que pidió respeto tanto para la niña, como para él y Adamari.

En la misma entrevista Costa dio su opinión del nuevo cambio de imagen de la conductora, pues en los últimos ella confesó que quería mejorar su salud. “Estoy muy contento de eso (su pérdida de peso), para mí siempre ha sido una gran mujer”.

Adamari López ha mostrado su gran cambio físico después de su divorcio con Toni Costa (foto: captura de pantulla Instagram/@hoydia)

En otra serie de preguntas donde esta vez participó Adamari en el programa matutino Hoy día junto a su compañera Rebeka Smyth, habló, a punto de las lágrimas, de su dura relación que tuvo con Luis Fonsi y no de su reciente ruptura con Toni Costa.

Smyth le preguntó a su compañera por los dos momentos más difíciles de su vida, a lo que López comentó que esos dos instantes habían sido su divorcio de Fonsi y la frustración por querer ser mamá y que no llegara, pues incluso reveló que un doctor de fertilidad le comentó que el porcentaje de probabilidad para convertirse en madre era nulo, pues representaba un cinco por ciento.

