Toni Costa rompió el silencio sobre las acusaciones de infidelidad a Adamari López

Alrededor de la separación de Adamari López y Toni Costa se ha desatado una serie de rumores que ahora el coreógrafo busca combatir, siempre cerrando filas hacia su familia para proteger la estabilidad emocional de la hija que procrearon juntos, Alaïa.

El experto en danza fue cuestionado por el periodista Javier Ceriani para Chisme en Vivo, donde finalmente rompió el silencio sobre su situación sentimental y la forma en la que ha abordado la meditática separación.

Costa descartó que su ruptura con Adamari ocurriera por una supuesta infidelidad, pero dejó claro que aún existe la posibilidad de una reconciliaciación.

“Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, dijo para el comunicador argentino.

Abundó sobre la forma en la que están afrontando la separación y es que aún ve la posibilidad de conciliar la relación que iniciaron hace más de 10 años.

“Es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja, hay que respetar y el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado. Quién sabe. Lo que no puedo hacer es forzar, es dañar”, destacó, por lo que incluso habló de la posibilidad de concretar la boda que anunciaron a inicios del año pasado.

“El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos, si tiene que ser así. La habrá (esperanza), estoy seguro porque lo estoy viviendo”, sentenció.

Le preocupa que con el manejo de su separación la única afectada es la pequeña Alaïa, por lo que pidió respeto tanto para la niña, como para Adamari y él.

Toni Costa aprovechó para desvivirse en halagos hacia su ex pareja y el cambio de imagen que ha mostrado durante los últimos meses: “Estoy muy contento de eso (su pérdida de peso), para mí siempre he sido una gran mujer”.

El coreógrafo aseguró que aún busca conciliar con la también actriz, por lo que no descarta la posibiliad de contraer matrimonio en un futuro (Foto: @adamarilopez/ Instagram)

Esta es la primera vez que se el coreógrafo se muestra accesible sobre su separación, la cual fue confirmada tanto por él como por la actriz y conductora hace unas semanas.

A finales de mayo, Adamari se sinceró sobre su ruptura con el coreógrafo en el programa que conduce en Telemundo, Hoy día, donde al borde del llanto habló de una de las decisiones más importantes de su vida y que llega justo en medio de su proceso por recuperar su figura e impulsar una forma de vida más saludable.

“He decidido separarme de Toni”, dijo contundente y con la voz entrecortada esta mañana en el programa de revista estadounidense.

La actriz y presentadora puertorriqueña destacó que decidió alejarse del padre de su hija porque “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

El anuncio de la actriz llegó justo después varios rumores sobre el distancimiento de la pareja, misma que por años se había mostrado muy unida y dispuesta a afrontar las adversidades de la vida.

En aquella ocasión, Toni Costa también difundió su postura frente a su sutuación sentimental. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales explicó que la separación es “temporal”, por lo que deja abierta la posibilidad a una reconciliación.

“Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e innolvidables en pareja y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Alaïa es un ser de luz, fruto de nuestro amor y merece ahora y siempre tener amor, felicidad y estabilidad”, aseguró.

