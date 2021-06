Sherlyn reveló que su bebé estuvo en riesgo por COVID-19

Sherlyn se tomó un descanso de la actuación para cuidar de su hijo (Foto: Instagram @sherlyny)

Mediante el programa de Isabel Lascurain, transmitido por YouTube, Sherlyn narró los momentos de angustia y enojo que vivió hace unos meses al enterarse de que una persona infectada de COVID-19 estuvo en contacto intencional con su hijo.

En una reunión a la que fue invitada por su amigo Alejandro Aguirre, Sherlyn convivió con los demás asistentes, entre los que se encontraba un individuo del que no reveló su nombre: “Y llegó este señor con unos chupes encima, que todos lo conocen”, afirmación que fue interrumpida por Isabel al recordar lo sucedido: “ya me acuerdo que nos contaste que estabas furiosa”.

“Entonces llegó y me dijo: ‘déjame cargar a tu hijo’”, situación que la actriz permitió momentáneamente hasta que uno de los amigos del anfitrión le dijo “quítale al bebé, que no lo cargue”, por lo que decidió recuperar a su hijo e irse.

Al día siguiente, Alejandro se comunicó con Sherlyn para contarle que quien había cargado a su hijo había dado positivo a la infección con el virus. Por lo que la actriz afirmó: “Yo me quería morir”.

La actriz se mostró enojada al hablar sobre el incidente (Foto: Instagram @sherlyny)

Debido al enojo que le provocó la afirmación, su reacción inmediata fue exigirle a su amigo el número de teléfono de la persona infectada con el virus: “Le llamé a Alejandro para reclamarle, le dije: ‘pásame su teléfono porque yo necesito hablar con él’, y él respondió: ‘ya Shey, déjalo así’, pero yo dije: ‘no, necesita escucharme’”.

“Le marqué para decirle que era un irresponsable, que cómo se le había ocurrido, que si tenía dudas, ¿por qué no se quedó en su casa?”, dijo notablemente enojada y complementó de esta manera: “hay mucha gente así, que siendo asintomáticos salen de su casa, pero no seas así, si tienes dudas no expongas a nadie”.

Al programa también asistieron las actrices Consuelo Duval y Yolanda Andrade, con quien bromeó acerca de la polémica paternidad de su hijo André de la siguiente manera al contar la anécdota: “Entonces (Yolanda y yo) íbamos a hacer un boomerang de beso, y pues nos falló, nos lo dimos de verdad. Y me dice Yol ‘¿lo subimos?’ y yo dije: sí, súbelo. Y este es el resultado de ese bello día”, a lo que Consuelo se sumó y le dijo al bebé: “¡escucha a tu padre!”, refiriéndose a la actriz.

Sherlyn muestra constantemente su amor por André mediante redes sociales

André es el único hijo de la mexicana, su madre afirma que fue concebido mediante fertilización in vitro y no conoce al padre del pequeño, pero los rumores afirman que fue producto de una relación fugaz y Sherlyn miente para ocultarlo.

Entre los sospechosos de la paternidad, está su ex José Luis Roma, quien ha sostenido encuentros con la artista. Según la revista TVNotas, sus amigas confirmaron que el padre del bebé es Roberto de la Peña, con quien viajó a Nueva York y sostuvo una relación que tuvo como fruto el nacimiento del pequeño.

La joven madre se ha tomado un tiempo para dedicarse a cuidar y disfrutar de su hijo, pero recientemente ha regresado a la pantalla chica para trabajar de la mano de Juan Osorio en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?, proyecto en el que tuvo una participación antagónica y del cual se despidió con las siguientes palabras: “Y así llegó al final mi Jade! en un proyecto hermoso que marcó mi regreso a las telenovelas después de ser mamá”.

