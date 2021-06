“Que no tenga hijos”: Bella de la Vega está buscando pareja en redes sociales

Han pasado cinco meses desde el fallecimiento de José Ángel García, el actor con quien estuvo casada (Foto: Instagram / @actrizbelladelavega)

A cinco meses de convertirse en viuda, la actriz Bella de la Vega anunció a través de su cuenta de Instagram que ya está buscando una nueva pareja, de inmediato algunos candidatos aparecieron en su publicación, por lo que la ex survivor comenzó a contemplar posibilidades.

En su mensaje especificó que busca a un hombre que se dedique a las artes escénicas, que no tenga hijos y que tenga intenciones de establecer un vínculo bastante sólido, pero además, en los comentarios de Instagram agregó que su futuro nuevo novio debería tener más de 40 años y solvencia económica.

“Hola bell@s amig@s! Si tienen algún amigo SOLTERO, de preferencia que se dedique a las artes escénicas, sin hijos y con ganas de iniciar una relación SERIA Y ESTABLE... Coméntale que yo busco lo mismo... Besitos Gracias #BelladelaVega”, escribió en su solicitud.

Bella de la Vega busca pareja a través de redes sociales (Foto: captura de pantalla Instagram/@actrizbelladelavega)

Bella de la Vega acompañó su publicación con una de sus fotografías donde está portando un ajustado traje de lencería en color azul rey, luciendo así su espalda, sus piernas y parte de su vientre.

Varios hombres comenzaron a interactuar con ella afirmando cumplir los requisitos que solicita, la internauta Rocío Ortiz le escribió además que tuviera cuidado pues corría el riesgo de encontrar gente mentirosa: “seguro habrá muchos candidatos pero mucho ojo, luego son puro cuento hermosa, me da mucho gusto que tengas todas las ganas por encontrar el amor de nuevo, nadie merece estar sol@”.

Ante su comentario, Bella de la Vega admitió que conectar por esa vía sería difícil, “Es muy complicado encontrar al ideal! Ojalá algún día llegue el que merece mi amor”, escribió.

El pasado 22 de enero, Bella de la Vega enviudó tras el fallecimiento del actor José Ángel García, en ese momento la actriz protagonizó una polémica debido a que, en pleno servicio funerario, se tomó unas fotografías posando en el féretro junto a su cadáver y posteriormente las compartió a través de su cuenta de Facebook.

La actriz fue duramente criticada por esta fotografía (Facebook: Bella de la Vega Actriz)

Bella de la Vega conoció a su última pareja por redes sociales, por lo que es comprensible que esté usando el mismo medio para encontrar nuevamente una relación, en febrero de este año explicó lo siguiente en una entrevista para Ventaneando:

“No puedo todavía reponerme del todo porque José Ángel siempre fue mi otra mitad, incluso cuando lo conocí y nos vimos por primera vez fue una cosa impactante, hubo una química entre él y yo que no podíamos creerla porque nos conocimos por medio de Facebook.”, explicó.

“Una amiga me comentó que estaban buscando personas nuevas para La rosa de Guadalupe y nos conocimos de una manera casual, yo llegué al teatro y él me vio, como que Cupido nos flechó y de ahí no nos separamos”, recordó la bailarina respecto a la ocasión en que fue a ver a José Ángel al Teatro en corto, donde se presentaba con la obra El corazón de la piscina.

José Ángel García y Bella de la Vega se encontraron por Facebook (Foto: Facebook Bella de la Vega actriz)

Aproximadamente un mes después, la actriz confirmó su participación en el reality de supervivencia de TV Azteca, ahí se convirtió rápidamente en una de las participantes más polémicas y fue la tercera eliminada de Survivor México. En varias ocasiones expresó que el objetivo de su estancia en el programa fue asimilar la pérdida de su marido.

Una vez fuera del programa, protagonizó nuevamente una polémica con el hijo de José Ángel García que podría explicar porque ahora busca un novio que no tenga descendencia; en una entrevista afirmó que el joven consumía diversas drogas, que vivía con Trastorno Límite de Personalidad y que incluso amenazaba a su padre con quitarse la vida si no le apoyaba económicamente.

Bella de la Vega y José Emilio García también vivieron polémica (Foto: Facebook@belladelavega.Acteizymodelo)

“Sí, usa sustancias ilícitas, que yo vi era marihuana y tachas, se iba a los ‘raves’ (conciertos/fiestas) y llegaba con tachas, llegaba muy drogado, le gusta mucho también porque es adicto a los raves, o sea le gusta irse a todos los eventos de música underground y todo ese tipo de música”, explicó para Ventaneando

Por su parte, el productor de música desmintió lo dicho por la viuda de su padre en el programa De primera mano y Bella de la Vega afirmaría después que sólo habían sido sus opiniones personales y no una acusación en su contra.

