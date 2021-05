“¿Quién le quiso tumbar la pareja?”: Ceriani y su reacción a la ruptura de Adamari López y Toni Costa

La pareja fue criticada duramente por Ceriani (Fotos: Instagram @adamarilopez / @javierceriani)

La mañana de este jueves se dio a conocer de forma oficial la separación de Tony Costa y Adamari López. La presentadora confesó su ruptura con el corégrafo en el programa que conduce en Telemundo, Hoy día, con los ojos llorosos habló de una de las decisiones más importantes de su vida y que llegó justo en medio de su proceso por recuperar su figura e impulsar una forma de vida más saludable.

Adamari confesó que decidió alejarse del padre de su hija porque “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia, y esta es la decisión que he tomado”.

Respecto a su hija que tiene 6 años, piensa ver por su bienestar y mencionó que “ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”.

Adamari López anunció su separación con Tony Costa en el programa Hoy día (foto: captura de pantalla Telemundo)

Fue cuestionada de haber recibido atención especializada para este proceso. “No es la primera vez que busco ayuda y hemos estado buscando ayuda como herramienta para tomar esta determinación. En este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados”, concluyó.

En la transmisión de Chisme no Like realizada horas después de las declaraciones, Elisa Beristain y Javier Ceriani retomaron el tema, argumentando que ellos ya habían dado la exclusiva desde el día 26 de enero, pues el argentino dijo que la pareja estaba en crisis y nadie lo podía negar, además de que ambos habían dejado de seguirse en Instagram.

“Ella estaba en un live limpiando el clóset y diciendo que los muebles los regala a no sé quién. Él (Tony) posteó en otro apartamento que no era la casa de Adamari con la nena”, el conductor afirmó que la pareja no ha hecho publicaciones de ellos juntos desde el 5 de enero.

Javier también ha realizado comentarios polémicos contra Daniel Bisogno (Foto: captura de pantalla Instagram/@javierceriani)

Los conductores empezaron a cuestionar el comunicado en video de la actriz: “Si escuchas las palabras de Adamari, está tan claro que aquí pasaron cosas feas y graves, dijo: ´porque vivo una vida saludable, por esa razón dejo a Tony´ ¿Qué es lo insano de estar con Tony?”, cuestionó Javier.

Ceriani mencionó que la actriz y el entrenador de zumba asisitieron a una terapia de pareja en marzo, para rescatar su relación, y comentó que la terapia en conjunto no les funcionó, y que Adamari decidió tomarla sola para poder separarse de Costa.

Javier endureció más la polémica diciendo que cuando una mujer se arregla tanto, que adelgaza y se pone linda es porque “la competencia venía fuerte” y lanzó la pregunta “¿Quién le quiso tumbar la pareja, una mujer o un hombre?”. Su compañera le dio la razón al argentino diciendo: “cuando tú traes cosas a la mesa es porque algo sabes”.

Adamari López planeó su boda para el 2019, pero no se realizó (Foto: Instagram/@adamarilopez)

“Él no se separó, dejó un trabajo, que era ser pareja de López”, finalizó su comentario el argentino respecto a la relación del español y la puertorriqueña

Por último, el presentador dio un mensaje a Adamari: “yo te conozco desde hace muchos años, fui una parte importante, porque yo ayudé a que abras los ojos, porque Luis Fonsi te metía los cuernos hasta la coronilla, gracias a eso te pudiste divorciar, Fonsi nunca te amó mucho, [...] no nos vendas un reality que no es”

