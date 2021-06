“Ya me quitaron el veto”: Alfredo Adame confirmó su regreso a Televisa

Aunque no reveló cuál será su primer proyecto, se inclina por la actuación (Foto: Infobae México)

Después de haber perdido en las elecciones del pasado 6 de junio, Alfredo Adame visitó Televisa y confirmó que retomará su carrera artística posiblemente dentro de la televisora, en donde le han dado muchas propuestas, pero él se inclina por la actuación.

En un encuentro con medios de comunicación a su salida de la televisora de los Azcárraga, el ex candidato a diputado federal por el partido Redes Sociales Progresistas fue captado por la cámara de Eden Dorantes hablando sobre su reintegración al mundo del espectáculo y el drama en televisión.

“Estoy contemplando varias cosas, Televisa me ofrece varias cosas, y, por otro lado, cosas de teatro, muchas cosas”, dijo Adame, y ante la interrogante sobre su regreso a las telenovelas o como conductor, contestó que sí lo llamaron para actuar, pero para presentar algún programa sólo dijo: “hay muchas cosas, hay varios proyectos”.

El actor dejó Televisa hace cuatro años y comenzó de lleno su carrera política (Foto: Instagram/@programahoy)

Reveló que lo llamaron de San Ángel, le quitaron el veto y le dieron su gafete de ingreso a las instalaciones de la empresa.

Desde 2017 Alfredo Adame dejó Televisa después de que su contrato hubiera terminado y no lo hubieran llamado para seguir trabajando dentro de dicha empresa. Trascendió que la televisora lo vetó debido a que había participado en el programa de TV Azteca El Club de Eva.

En su momento aseguró que no comprendía porqué lo sacaron de la empresa, pues él le había preguntado a los directivos si existía algún problema con aceptar la invitación de la televisora de Ajusco y todos le contestaron que no había problema.

Aunado a ello, se quejó de que nunca le pagado su colaboración en el programa Hoy, en donde era uno de los conductores estrella.

Alfredo Adame participó en más de 20 telenovelas, en algunas de ellas fue el protagonista (Foto: Univision)

El actor participó en al menos 25 telenovelas y varias películas antes de decidir comenzar de lleno su carrera política, en la que no triunfó como se lo esperaba, aunque aseguró que él siempre gana, sin importar los resultados que obtuvo en las elecciones recientes como en las de 2018.

“Considero que no (fueron justas las elecciones), considero que me las robaron otra vez, y considero que México está en la olla en la democracia. Salen las autoridades diciendo que la gran fiesta democrática y que fue un éxito y todo. ¿Ustedes creen que sea un éxito que voten 52% de un país de 127 millones de mexicano? A mí se me hace un fracaso rotundo”, dijo Alfredo Adame.

Agregó que como ciudadano no le pedirá nada a Rocío Banquells, quien ganó como diputada en el distrito 14, pues sostiene que se olvidará de “querer ayudar a la gente”. Aunado a ello, comentó que de ninguna forma se siente “ardido” por la victoria de su ex cuñada, pues dijo que siendo un hombre exitoso, no tiene por qué.

Adame aseguró que no se siente "ardido" por la victoria de su ex cuñada, pues se considera un hombre exitoso (Foto: Cuartoscuro)

“Yo soy un exitoso y triunfador hombre, además de empresario, hombre de negocios y lo he demostrado durante muchos años, entonces arderme, ¿por qué? (en) las encuestas iba yo en 59 puntos [...] y de repente, oh, sorpresa. Lo denuncié públicamente, ‘están comprando votos’, presenté fotografías, presenté todo. ¿Yo, un ardido en la vida? No, yo soy un triunfador y yo no perdí absolutamente nada”, respondió.

Aseguró que, si nuevamente decide ir por una diputación, no será en Tlalpan, sino en Coyoacán o Iztacalco, en donde “la gente no tenga la necesidad de vender el patrimonio, el futuro de sus hijos”, dijo.

