“Hubo mano negra”: así reaccionó Alfredo Adame tras su estrepitosa derrota en las elecciones

Tras haber sido derrotado en la contienda electoral del pasado 6 de junio, en la llamada “elección más grande de la historia” de nuestro país, Alfredo Adame denunció que el conteo de votos fue manipulado en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, donde se postuló como aspirante a diputado federal de la mano del partido Redes Sociales Progresistas (RSP).

El polémico actor y conductor que no llegó ni al 1% de los votos y que en la misma casilla donde acudió a votar sólo registró un sufragio, se enlazó con el programa Chismorreo para descalificar la jornada electoral y denunciar su caída estrepitosa en las preferencias de los electores.

“No fue una fiesta de la democracia en primer lugar, porque de 93 millones del padrón sólo votaron 52, lo que quiere decir que de ninguna manera fue un éxito. Segundo, obviamente no corresponde el final del cuento a lo que verdaderamente había sucedido antes”, comenzó el aspirante que quedó en el último lugar de la elección frente a sus competidores, quien aseguró que en cierto momento aventajaba a sus rivales con más del 50% de los votos.

“De repente yo iba muy por encima, 58.3 % contra 24.7 % del candidato de Morena, 6.1% del del Partido del Trabajo, 4.3% de la de la coalición, 2.4 en Movimiento Ciudadano y .9 del Verde. Muy por encima, en el debate prácticamente los hice pedazos con propuestas, con exhibiciones y todo lo que había descubierto y además propuestas realmente en una realidad de una alcaldía destrozada, corrupción gracias a la ineficacia y a la ineficacia y la ineptitud”, añadió el ex esposo de Diana Golden y Marypaz Banquells.

El también enemigo de Carlos Trejo “el cazafantasmas”, acusó que los partidos contendientes incurrieron en prácticas proselitistas dejándolo en desventaja: “Muy fácil, hubo mano negra totalmente, la coalición una semana antes, con el presupuesto de tres partidos, PRI PAN PRD, empezaron a comprar votos, líderes, a entregar despensas, y a hacer todo el esfuerzo económico para corromper las elecciones, contra eso no se puede”, agregó airado el actor, y cuestionó la legalidad del proceso electoral.

“Sucedió en toda la nación, aquí fue cuestión de billetazos, no cuestión de moral, de ética, valores y principios, aquí en la Alcaldía de Tlalpan la acusación yo la hago directamente , Qué extraño, ¿no? Que un candidato que va muy por encima, que fui el único que hizo campaña porque al de Morena lo corrieron cuatro veces del tianguis, al del PT le cerraron la Picacho-Ajusco, la candidata que ganó, la candidata “ya saben quién” nunca caminó un paso en la alcaldía, no hizo absolutamente nada. Yo fui el que menos presupuesto tuvo y fui el que más hizo, porque caminé 62 días la alcaldía., 187 secciones”, agregó.

El actor de 62 años añadió respecto a la cuestión de si irá a impugnar el resultado no, aseguró que “yo no tengo que probar nada, los que se lo perdieron fueron los malos votantes, yo me regreso a mi casa a comer tres veces al día, a seguir trabajando en mis empresas, a seguir siendo un hombre productivo y exitoso como lo he sido toda la vida y los que se lo perdieron fueron los corruptos que aceptaron por un voto comprometer el futuro de sus hijos. Yo no tengo nada que demostrar”.

En cuanto a la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, su ex cuñada Rocío Banquells, quien resultó triunfante en la elección, Adame refirió que su victoria fue propiciada por la corrupción:

“No tengo nada que decirle, simplemente que la corrupción ganó y la hizo ganadora de un proceso electoral que se supone que era democrático, limpio, donde se trataba de sacar al que está en el gobierno por malos gobernantes y corruptos, pero no lo hicieron de la mejor manera. ¿Cómo puedes creerle a una candidata que en su vida se ha parado en esta alcaldía? Yo en el 2018 recorrí la alcaldía, gané el debate por 8 puntos, gané las 8 encuestas oficiales”, finalizó.

