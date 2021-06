“Trío de marranos”: Alfredo Adame respondió a la burlas de Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo y Rey grupero

Adame respondió fuerte a sus adversarios (Foto: Instagram@reygruperomx/ @ct_caza/Cuartoscuro)

Alfredo Adame fue blanco de burlas y críticas luego de que en las pasadas elecciones del 6 de junio no consiguiera ni un 1% en la preferencia de los electores de la alcaldía Tlalpan, donde el actor se postuló con la intención de conseguir un lugar en la Cámara como diputado federal de la mano del Partido de Redes Sociales Progresistas (RSP).

Tras quedar en el último lugar en la contienda electoral frente a la ganadora, su ex cuñada Rocío Banquells, quien se postuló abanderada por la coalición PAN-PR-PRD, consiguió la diputación de esa alcaldía de la Ciudad de México en la llamada “elección más grande de la historia”.

Tras trascender que el partido político habrá de perder su registro por la escasa preferencia electoral, personajes como el periodista Gustavo Adolfo Infante, el “cazafantasmas” Carlos Trejo y el youtuber Rey grupero hicieron mofa del conductor de televisión. Incluso fue su ex esposa Diana Golden quien aseguró que Adame era “un pobre diablo”.

El actor criticó que Gustavo Adolfo supuestamente causó un problema en la familia Pinal (Fotos: Archivo Infobae // Instagram @gustavoadolfoinfante)

Ahora el actor se defendió y arremetió contra sus enemigos. Así lo dijo en entrevista con el programa Chismorreo:

“Ese trío de marranos… ¿Quiénes son ellos para compararse conmigo? No tienen una trayectoria, no tienen prestigio, no han tenido éxito en nada”, refiriéndose a los mencionados personajes.

Airado, el ex esposo de Marypaz Banquells se refirió a la actual polémica que enfrenta el periodista de Imagen Televisión tras darle espacio a Frida Sofía hace dos meses, quien denunció que su abuelo Enrique Guzmán la había “manoseado” desde los cinco años.

“(Gustavo Adolfo) es un cerdo que anda escupiendo lodo por el hocico, vean lo que está haciendo con la familia Guzmán Pinal, con la demás gente, eso es lo que es y se burló abiertamente, ¿crees que a mí ese sapo naco me va a importar en algo lo que piense o lo que piense Carlos Trejo o lo que piense un padrotillo de transgéneros como Rey Grupero? No pasa nada”.





Hace unos meses, una mujer aseguró que Adame intentó contratarla para difamar al yotuber Rey grupero: quería que dijera que "era su padrote" (Foto: Instagram @reygruperomx @alfredoadame2021)

Sobre su acérrimo enemigo Carlos Trejo, con quien lleva años protagonizando múltiples peleas en los medios de comunicación volvió a expresarse con desprecio, y también condenó a los presentadores del programa Esteban Macías y Martha Susana por presentarle imágenes del “cazafantasmas”:

“Yo me pregunto ¿quién es más idiota? Este idiota o ustedes que le dan y lo convierten en su rockstar… Los periodistas de espectáculos en Estados Unidos no hacen eso, me quieren calentar, la gente me conoce y sabe quién soy. Son unos estúpidos, si ustedes quisieran ser objetivos me hubieran preguntado lo que me preguntaron, no me ponen a escuchar a este imbécil”, reclamó.

El actor también acusó que en la alcaldía Tlalpan “hubo mano negra”, pues aseguró que en cierto momento de las elecciones, él ostentaba la delantera en el conteo de votos con más del 50% de las preferencias de los votantes, y recalcó que ha sentido el apoyo de los ciudadanos que se han solidarizado con él.

Carlos Trejo se burló de Alfredo Adame el día de las elecciones (Video: Instagram)

Adame volvió a referirse a sus adversarios, y aseguró que volverá a su casa “a seguir comiendo tres veces al día”. Además declaró ser un empresario exitoso y que “ellos se lo pierden”, por lo que no impugnará la elección ni buscará un conteo de votos.

“¿Sabes qué es lo que me ponen a mi en mis redes sociales? ‘Te felicito’, ‘eres la verdad’, ¿qué está pasando en las redes sociales?… gente frustrada y amargada que nunca van a ser como yo, que nunca van a tener el éxito que yo tengo, que nunca van a tener ni el 1% de lo que yo tengo, y que es gente frustrada y amargada que quiere molestarme”, finalizó.

