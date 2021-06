“A mí no me molesta”: Elisa Beristain habló sobre rumores de que trabajó en un table dance

Elisa Beristain (Foto: Captura de pantalla)

Tras los señalamientos de Alfredo Adame y las supuestas presiones que este ejerció sobre Gustavo Adolfo Infante para que “saliera a la luz” que Elisa Beristain trabajó en un table dance, la conductora de Chisme no like decidió defenderse de la horda de comentarios en redes sociales que ha recibido debido a dicha situación.

“Miren, si yo hubiera sido teibolera, comadres, así como les había dicho que a veces no tenía dinero ni para comer, yo se los diría. No tuve esa profesión, fui mesera pero no fui teibolera” remarcó Beristain en la emisión de su programa del miércoles pasado.

Asimismo, señaló que, todo lo que se mencionaba no era algo que le causara un conflicto personal, ya que finalmente todo le ayudaba para que su show tuviera más vistas.

“Es importantísimo la promoción y a mí no me molesta [...] no pasa nada, todo esto comadres, es promoción para nosotros… todo esto nos ayuda, la verdad es que yo no me molesto de esto porque luego (lo dijo) Adame”, dijo.

También, Elisa no perdió la oportunidad de ironizar respecto a la situación y bromeó con que había hablado a todos los table dance para preguntarles si en algún momento contrataron a alguien “que era como rellenita”.

Beristain mencionó que ella se dio cuenta de las dimensiones de la situación cuando comenzó a escribir mensajes en donde le revelaron que en el programa Sale el Sol, un “mazacuato” ahondó en que lo intentaron “forzar” para que diera la noticia de que ella trabajaba en uno de esos centros.

““Me estuvieron escribiendo y escribiendo que en el programa de Sale el Sol, ya saben quién, un mazacuato, dijo: ‘ay, es que Adame me estaba forzando a que yo diera una noticia sobre una youtuber… y que quería demostrar que ella era teibolera, entonces también ahí fue cuando me empezaron a escribir a mí en redes y ojo, cuando alguien dice algo, punto: lo tiene que probar”, expresó.

La controversia contra Elisa surgió cuando Alfredo Adames le solicitó a Gustavo Adolfo Infante que le diera voz al “cirujano de las estrellas”, Juan José Duque, quien fue arrestado por mala praxis.

“Por varias cosas; una de ellas es que Adame en una ocasión me llamó porque en un programa de Estados Unidos, para ser precisos Chisme no like, lo estaban atacando. En esa ocasión tanto Adame como el cirujano Juan José Duque me invitaron a comer al Cambalache de Plaza Oasis” dijo Infante en una reciente entrevista a TV Notas.

Me citaron para decirme que tenían una información que era una bomba: que Elisa Beristain, la conductora de este programa, había sido bailarina de table dance en el Solid Gold de aquí, de México, y que el doctor Duque le pasaría las fotos a Adame en donde se ve cómo ella estaba en los tubos

En tanto, Infante expresó que los insultos que ha recibido de Adame son parte de arranques de irá que no tienen sentido. Aunque lo atacó por su apariencia física y supuestas adicciones, el conductor asegura que al momento, Adame ya no tiene carrera ni quien lo acompañe tras sus polémicas.

“Sí, que soy chaparro, cara de sapo, envidioso, que nunca he podido tener una mujer y demás. Está bien, pero no creo que su vida sea bonita: no tiene amigos, los hijos no le hablan, no tiene una pareja y no tiene trabajo, además de que su reputación está hecha pedazos. ¡Está loco, acabado y en la ruina!”.

