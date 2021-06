"Me tiene envidia porque soy guapo y millonario”: Alfredo Adame acusó a Gustavo Adolfo Infante de intentar asesinarlo

Alfredo Adame aseguró que el conductor de entretenimiento, Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendizábal, intentaron armar un complot para asesinarlo. Según el actor, ese pequeño grupo sigue ideando planes para atentar contra su vida.

En entrevista con la revista TvNotas, Adame indicó que a mediados del año pasado, fue buscado por un productor llamado Héctor Aguilar, para hacer un reality con el formato del famoso Big Brother.

Sin embargo este show estaría protagonizado por el excandidato de Redes Sociales Progresistas y, de acuerdo con lo que explicó al semanario, habría sido una convivencia en una casa con todas las personalidades con las que se ha conflictuado mediáticamente a lo largo de los años, entre ellos Trejo.

Según la versión del Adame, el plan de este proyecto de programa era en realidad tenderle una trampa en una locación desconocida en Aguascalientes para ser torturado y golpeado por los famosos con los que han mantenido rencillas durante mucho tiempo, entre ellos, el artífice del plan sería Gustavo Adolfo Infante.

“No tengo duda de que Gustavo Adolfo es la cabeza intelectual de un macabro plan para hacerme daño o de matarme, y todo porque es un chaparro drogadicto que me tiene envidia, porque yo soy guapo y millonario; él ideó llevarme a un rancho en la carretera de Zitácuaro con Carlos Trejo, El Rey Grupero, Héctor Aguilar y Pablo Mendizábal”, agregó a la revista.

Sin embargo, el famoso, a diferencia de su relación con otras personalidades del mundo del espectáculo, no se explica porqué Gustavo inició una serie de actos para humillarlo en televisión pública. Ello por invitar a Rey Grupero o Carlos Trejo para despotricar en contra de Adame en el programa De Primera Mano.

“A Gustavo Adolfo lo conozco desde hace años, pero entre 2019 y principios de 2020 nos vimos con mayor frecuencia porque iba a su programa De Primera Mano para hacer menciones comerciales y de repente me entrevistaba para hablar de lo que gustara, y hasta ahí todo iba bien entre nosotros.

Mira, Gustavo Adolfo es una persona que siempre me ha tenido envidia; el tipo está frustrado, amargado, acomplejado. Tuvo la suerte de pasar de ser el lamebotas de Pati Chapoy, a ser hombre de confianza de Quiñonez en Radio 13; pero es un ser despreciable que se mete con trans, tiene mucha cola que le pisen”, dijo el actor en exclusiva.

Según una indagatoria que inició Adame, se habría dado cuenta del supuesto plan de los otras personalidades del entretenimiento al pedir ayuda de uno de sus productores. “Tengo un canal en YouTube y mi productor, Fernando, que también es de Aguascalientes, empezó a investigar en su tierra quién era este tipo, esto porque yo se lo pedí. Resulta que a este tipejo, Héctor Aguilar, nadie lo conocía allá, no era quien decía ser” abundó adame en exclusiva.

“Ya no tenía dudas de que se trataba de un plan para desaparecerme. Lo que querían era llevarme a un rancho de Zitácuaro en contubernio con Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo, El Rey Grupero y Pablo Mendizábal; ahí me querían golpear o matar, porque insistían en que fuera sin coche y solo. Ya sabes que te matan, te meten un tiro, hacen una fosa y ahí te desaparecen. Este tipo insistía mucho en que no le dijera a nadie del proyecto, porque nos iban a robar la idea, y cuando investigué a este hombre, me llevé una sorpresa”.

Gustavo Adolfo responde

A esta serie de acusaciones que lanzó Adame en contra de los famosos, se sumó la respuesta de Infante en la revista, que lo buscó para tener su posicionamiento.

De acuerdo con Infante, el proyecto al estilo de Big Brother es una realidad aunque al final tuvieron que descartar a Adame. El resto del cast del que habló el exaspirante político fue confirmado por el conductor de entretenimiento.

“Mira, Héctor, quien dice Adame que lo quiere desaparecer, es un empresario del mundo de la música que trabaja con Pedro Moreno, un empresario de Nueva York. A Héctor lo conozco desde hace muchos años porque era asistente de Rafael Inclán, entonces, me platicó la idea de hacer un reality en un rancho cerca de El Nevado de Toluca, en donde se iba a meter a la gente más polémica del medio artístico, como ‘El Cazafantasmas’, El Rey Grupero, Alfredo Adame, Niurka Marcos y Karla Panini, pero uno de los elementos que más le interesaba al productor era Adame”, fueron las declaraciones del conductor a TvNotas.

Aunque ahora buscan otras alternativas para un supuesto protagonista polémico. Por otro lado, las fricciones con Adame, iniciaron para Gustavo en el momento en que el famoso le pidió dar voz al “cirujano de las estrellas”, Juan José Duque, quien fue arrestado por mala praxis.

“Por varias cosas; una de ellas es que Adame en una ocasión me llamó porque en un programa de Estados Unidos, para ser precisos Chisme no like, lo estaban atacando. En esa ocasión tanto Adame como el cirujano Juan José Duque me invitaron a comer al Cambalache de Plaza Oasis.

Me citaron para decirme que tenían una información que era una bomba: que Elisa Beristain, la conductora de este programa, había sido bailarina de table dance en el Solid Gold de aquí, de México, y que el doctor Duque le pasaría las fotos a Adame en donde se ve cómo ella estaba en los tubos”, dijo Infante a la revista.

En tanto, Infante expresó que los insultos que ha recibido de Adame son parte de arranques de irá que no tienen sentido. Aunque lo atacó por su apariencia física y supuestas adicciones, el conductor asegura que al momento, Adame ya no tiene carrera ni quien lo acompañe tras sus polémicas.

“Sí, que soy chaparro, cara de sapo, envidioso, que nunca he podido tener una mujer y demás. Está bien, pero no creo que su vida sea bonita: no tiene amigos, los hijos no le hablan, no tiene una pareja y no tiene trabajo, además de que su reputación está hecha pedazos. ¡Está loco, acabado y en la ruina!”

