Tania Rincón superó el COVID y regresó a Guerreros 2021

Tania Rincón regresó a la conducción de Guerreros 2021 IG: taniarin

Tania Rincón, conductora de Guerreros 2021, regresó al programa después de la repentina suspensión del reality debido a los múltiples casos positivos de COVID-19 que surgieron dentro de los participantes y staff.

“Qué bendición poder estar de regreso en mi trabajo que amo y disfruto. Atesorando más que nunca la salud y deseando que esta semana ya todos los Guerreros se reincorporen. A seguir cuidándonos mucho para que pronto se acabe este bicho. Gracias por el cariño me siento muy querida y afortunada”, escribió la conductora mediante sus redes sociales al anunciar su regreso.

De la misma manera, la joven actriz expresó su agradecimiento por la oportunidad de regresar a su trabajo: “Hoy volteo al cielo y digo gracias porque no me tocó estar postrada en una cama o tener que haber sido ingresada a un hospital; mis síntomas fueron leves. Esto nos tiene que servir siempre de aprendizaje, que este bicho a veces se quiere pasar de listo y nosotros tenemos que entender que por más que existan vacunas y que el semáforo se ponga de cualquier color, nosotros no podemos bajar la guardia, tenemos que seguir cuidándonos por los que están aquí, por los que se nos fueron”.

Tania también recibió un emotivo mensaje de apoyo por parte de su padre, quien recientemente se recuperó de un procedimiento médico: “No lo veía venir, me encanta recibir este saludo. Mi papá tuvo que ser operado el miércoles de la semana pasada, le detectaron un tumor en la vejiga, que rápidamente se lo sacaron y por fortuna se lo quitaron a tiempo. Este tipo de sacudidas te hace darte cuenta lo vulnerables que somos y lo mucho que tenemos que aprovechar la vida cada minuto y lo mucho que debemos atesorar la salud”.

La conductora no sufrió fuertes síntomas tras su contagio

Junto con la conductora, regresaron tres de los participantes originales: del equipo Leones asistieron Jair Guerra y Catherine, y por parte de Cobras llegó sólo Jous.

Ante la ausencia de la mayoría de los participantes originales, el show se reanudó contando con la presencia de integrantes sustitutos, quienes podrían integrarse de manera definitiva al programa mediante un repechaje, donde competirán entre sí para ver quién se gana el derecho de quedarse.

Por su parte, el capitán de Leones, Nicola Porcella no regresó a la competencia a pesar de confirmar mediante sus redes sociales que ya se encontraba libre del virus. Hace unos días bromeó a través de su cuenta de Instagram sobre estar buscando trabajo, pues se encontraba desempleado, cuando se encontraba en una tienda de artículos deportivos en compañía de Agustín Fernández.

Posteriormente subió una historia en la cual se encontraba en un elevador con una gran maleta azul y acompañó la foto con una manita despidiéndose, ante lo cual sus fans reaccionaron debatiendo en las redes sobre su salida del programa.

La conductora agradeció a los mensajes de apoyo que recibió IG: taniarin

“Brilla donde te dejen brillar, donde no; vete, estás a tiempo. Y cuando dudes, recuerda que ya lo lograste antes y que el ave fénix siempre vuelve a nacer, gracias por todo”, escribió Nicola en una de sus recientes publicaciones de Instagram, lo que aumenta los rumores acerca de su separación del reality. Hasta el momento no se ha confirmado su despedida aunque se rumora que podría acompañar a Brenda Zambrano en su nueva televisora.

Brenda anunció hace unos días que empezaría a trabajar para TV Azteca mediante sus redes sociales: “Amigos ya no podré comentar sobre el programa (Guerreros 2021), ya que pronto me voy a otra televisora. Pero bueno los estaré leyendo”.

SEGUIR LEYENDO: