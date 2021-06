Guerreros 2021: cómo fue el regreso del programa tras contagios por COVID-19

Este reality regresó el pasado 21 de junio (Foto: Instagram @guerrerosofmx)

A través de su cuenta oficial, Televisa Prensa informó que los concursantes y conductora que habían contraído COVID-19 ya están recuperados de la enfermedad, no obstante, la televisora todavía no especificó cuándo podrán regresar en su participación de Guerreros 2021.

“¡#Guerreros2021 está de vuelta! Todos los participantes están en óptimas condiciones y libres de Covid-19” escribió la cuenta de Twitter, el mensaje fue acompañado con una imagen donde explicaron que el programa seguirá transmitiéndose en vivo, por lo que reforzaron las medidas sanitarias de seguridad.

Este programa estuvo suspendido durante una semana y se reanudó el pasado lunes 21 de junio, durante esa transmisión, cada equipo del reality recibió integrantes nuevos a manera de refuerzo.

El programa tuvo que ser suspendido una semana, no obstante, los participantes afectados todavía no han regresado (Foto: Twitter@guerrerosmx2021)

En Cobras se añadieron Fer Corona, Sulsy Castillo, Luciana Burkle, Jorge Losa, Luis Rodríguez ‘El Guana’, Raúl Sandoval, Karla Castellanos, Rodrigo García y Chuy Almada. Asimismo, en el equipo de Leones se sumaron: Rafael Nieves, Mau Hernández, María José Suárez, Pico García, Barbie Juárez, Nico Legarreta, Memo Corral, Gualy Cárdenas y Aurélie Garzonio.

Por otra parte una querida concursante de la primer temporada se incorporará a Guerreros 2021, se trata de Ella Bucio, quien perteneció a los Leones en la edición del año pasado.

Este programa se estrenó el pasado 7 de junio a las 20:00 h por el Canal 5. Las emisiones están planeadas de lunes a jueves y tendrá un total de 49 capítulos de 2 horas cada uno.

Guerreros 2021 también tuvo personal de producción infectado con el virus (Foto: captura de pantalla)

La producción del programa de Televisa Guerreros 2021 se puso en estado de alarma luego de que se produjeran múltiples casos positivos a COVID-19 al interior del reality show de resistencia física.

Y es que según un comunicado difundido la noche del pasado lunes 14 de junio por la producción de Mario San Martín, se determinó por medidas precautorias suspender la grabación del programa para controlar la propagación del contagio.

No obstante, el programa regresó el pasado lunes 21 de junio, por lo que la suspensión sólo habrá tenido efecto durante una semana.

“Hubo un rebrote de contagios, por lo menos dentro de la producción (…) nos tocó un grupo de contagiados. Guty Carrera fue el primero que levantó la mano con síntomas, lo que no quiere decir que él trajo el virus”, comenzó el conductor, quien después aseguró que los contagiados necesitan tener un diagnóstico negativo a la enfermedad para poder integrarse.

Guerreros 2021 reportó varios casos de COVID-19 entre los que se encontró el de Tania Rincón (Foto: Instagram @guerrerosofmx)

“Hasta no tener un resultado negativo, en caso de Tania. Y en el caso de los competidores, de los atletas, de los guerreros, van a regresar hasta que ellos se sientan físicamente perfectos para poder hacer este tipo de programas, en donde se requiere tanto esfuerzo”, detalló Mauricio Barcelata.

Aunado a esto, la conductora de televisión Tania Rincón se encuentra recuperándose de la enfermedad. Desde sus redes sociales se mantiene en constante comunicación con sus seguidores y, según informó hace un par de horas, actualmente está sin síntomas. Sin embargo, no aclaró cuándo volverá al programa.

“Estoy muy bien, muy contenta”, narró en Instagram. “La verdad es que desde el jueves ya no tengo síntomas. Así que (estoy) feliz, iniciando una nueva semana. Mi doctor me había contado que si a partir del séptimo día ya no tenía síntomas, pues que me realizara una prueba PCR”, continuó.

Guerreros 2021 reinició con refuerzos este 21 de junio (Foto: Instagram/ @guerrerosofmx)

Además, Christian Estrada, quien también resultó positivo a la enfermedad hace unos días, habló sobre su estado de salud y compartió con sus seguidores que se siente mucho mejor, aunque tampoco dio fecha alguna para su regreso al reality.

Agustín Fernández, Aldo De Nigris, Diego Montu, Dariana García, Daphne Montesinos, José Rodríguez, Lairen Bernier, Paulette Gallardo y Raquel Becker son algunos de los participantes que sufrieron el contagio que comenzó a raíz de que Guty Carrera presentó síntomas en la semana del 7 al 11 de junio.

SEGUIR LEYENDO: