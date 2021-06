COVID-19 en Guerreros 2021: Tania Rincón confirmó su contagio

Tania Rincón expresó que no ha tenido sintomatología de gravedad (Foto: Instagram de Tania Rincón)

Luego de darse a conocer que la producción del programa Guerreros 2021 vivía una emergencia tras suscitarse un gran número de contagios de COVID-19 entre los participantes y miembros del staff, el programa de Televisa anunció que suspendería sus grabaciones por algunos días.

Sin especificar cuántos días estarían fuera del aire, pero aclarando que reanudarían la dinámica del programa de competencias que se transmite en Canal 5 cuando se eliminara el riesgo de contagio, el tema prendió las alarmas entre los fans de Guerreros 2021.

Y es que tras darse a conocer el resultado positivo y los fuertes síntomas que está experimentando Guty Carrera, el capitán del equipo Cobras, también se confirmó el contagio de su pareja, Brenda Zambrano, integrante del reality show Acapulco shore.

Fue Mauricio Barcelata quien comunicó que la emisión decidió suspenderse tras el riesgo de contagio latente (Foto: Guerreros 2021)

Ahora, tras el anuncio de la producción de Televisa, ha sido Tania Rincón, conductora de la emisión, quien comunicó a través de su cuenta de Instagram su condición de salud y confirmó el rumor que ella había sido una de las personas del programa en resultar contagiada por el virus SARS-CoV-2.

Rincón tranquilizó a sus fans al asegurar que, pese a su resultado positivo, hasta ahora no ha experimentado ningún síntoma, por lo que es probable que la evolución de su enfermedad evolucione favorablemente.

Y es que Tania viajó este fin de semana a La piedad, Michoacán con sus padres y fue allá donde se enteró que Guty Carrera había adquirido la enfermedad, motivo que la alarmó y procedió a realizarse la prueba de regreso en la Ciudad de México.

Aún no ha salido a la luz oficialmente la cantidad de personas contagiadas en la producción (Foto: Instagram/@guerreros2021)

“Les comunico que se tomó la decisión de que saliéramos del aire toda esta semana por varios casos de COVID que se confirmaron, entre esos casos estoy yo, di positivo hoy, me siento perfecta, muy bien, con sentimientos encontrados. Por un lado estoy muy agradecida porque no me ha dado tan duro. Desde el viernes comencé a sentir un poco de comezón en la garganta, no le di importancia porque saliendo de Guerreros me salía sin chamarra, como que no me abrigaba tan bien y a lo mejor estaba lloviendo esos días y demás, y dije ‘quizá fue eso’”, expresó en un live.

“Me fui el fin de semana con mi familia a Michoacán, cuando estaba allá me avisaron que había algunos casos, estando con mis papás ellos son los que más me preocupan en la vida, ellos ya están vacunados, pero de todas maneras decidimos tomar nuestras precauciones usando cubrebocas todo el tiempo. Se me había informado que sólo había dos casos, hoy nos iban a hacer prueba a todos, pero desde anoche que llegué de ver a mis papás, ya saben que la intuición nunca te falla”, continuó.

Rincón aseguró que primero se sometió a una prueba doméstica y la mañana de este lunes 14 de junio se realizó la prueba de laboratorio:

Mauricio Barcelata y Tania Rincón también condujeron la edición 2020 del programa (Foto: Captura de pantalla)

“Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible…decidí hacerme otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá”

Y es que uno de los hijos de la conductora ya había regresado a la escuela de manera presencial, motivo por el que tomó las medidas necesarias: “Es mi responsabilidad por ser parte de una comunidad y tener claridad que ningún niño se va a exponer y lo vamos a poner en riesgo, y avisar a las familias, que ya están avisadas.”

Tania dijo sentirse triste y recalcó que en la producción de Televisa siempre se llevaron a cabo las medidas sanitarias pertinentes ante la pandemia que aún continúa activa en México:

Tania aseguró sentirse triste y preocupada, destacó que en la producción siempre se siguieron las medidas sanitarias (Foto: Captura de pantalla)

“A nombre de toda la familia Guerreros nos sentimos tristes, habíamos tomado medidas fuertes, nos estaban haciendo pruebas muy seguido, apenas nos habían hecho una en la semana y no por eso nos dejábamos de cuidar”, expresó.

La compañera de Mauricio Barcelata en la conducción del reality lamentó no poder estar cerca de sus hijos: “Hasta el momento no estoy medicada porque me siento muy bien, no he tenido mayor síntoma, tengo alguna congestión pero estoy perfecta. Antes que ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no estar cerca de mis hijos, pero sé que esta es la manera de cuidarlos”.

Según la revista TVNotas, demás de la conductora y Guty Carrera, seis participantes más y nueves personas de la producción se habrían contagiado de COVID-19.

