COVID-19 en Guerreros 2021: Christian Estrada y “Ferka” hablaron de su estado de salud tras brote en el reality

Foto: Instagram @guerrerosofmx

María Fernanda Quiroz “Ferka”, invitada del reality deportivo Guerreros 2021, confirmó que no está contagiada de coronavirus al igual que su pareja Christian Estrada, que también participa en la producción de Televisa.

En una serie de histories, la atleta contó un poco más de las experiencias que tuvieron lugar en la televisora y detalló que se han impuesto protocolos de seguridad para evitar cualquier rebrote dentro de las instalaciones del Canal de las Estrellas.

Precisó que junto con su pareja se hicieron la prueba y que esta dio resultados negativos. En tanto, mandó su apoyo a su compañera y amiga, Tania. También pidió por la pronta recuperación de los participantes que al momento están aislados por contraer el nuevo tipo de neumonía.

“Pues así las cosas, gracias a Dios porque me están mandando mensajes. Christian y yo estamos bien, bendito Dios. Nos hicimos pruebas todo el fin de semana, yo les mande la mía, luego el domingo, Christian se hizo una en Televisa”, dijo en sus redes sociales.

Video: Instagram @ferk_q

“Salimos negativos, pues ánimo. Hay que apoyar a nuestros ‘guerreros’ para que regresen con todo, se extrañará el programa esta semana pero me parece increíble que se cuide tanto la producción”, detalló sobre los protocolos sanitarios de Televisa.

Aseguró que hasta que todo el personal del programa resulte negativo a pruebas futuras para detectar SARS-CoV-2, las emisiones no regresarán, por ello expresó que durante un tiempo “se extrañará el programa”.

En tanto, la famosa quería adelantar detalles de su embarazo, pero debido a la faena que han implicado las pruebas de coronavirus para seguir en la producción de Guerreros 2021, dijo que se sentía exhausta, por lo que compartirá aspectos de su gestación en otro momento.

“A todos los participantes quiero mandarles las mejores vibras. A mi Tania. Yo me asusté porque fui al foro, pero estamos super bien, y pues tengan buenas noches, iba mandarles unas cosas, pero la verdad es que estoy super cansada”, fue uno de sus comentarios en histories.

“Ya no me me puedo mover de aquí pero ya les estaré presumiendo”, dijo la atleta al tiempo que enseñó su barriga de embarazada. De acuerdo con su versión, ella temía por un contagio, pues genera complicaciones tener coronavirus durante los meses de embarazo y puede ser fatal.

Luego de darse a conocer que la producción del programa Guerreros 2021 vivía una emergencia tras suscitarse un gran número de contagios de COVID-19 entre los participantes y miembros del staff, el programa de Televisa anunció que suspendería sus grabaciones por algunos días.

Sin especificar cuántos días estarían fuera del aire, pero aclarando que reanudarían la dinámica del programa de competencias que se transmite en Canal 5 cuando se eliminara el riesgo de contagio, el tema prendió las alarmas entre los fans de Guerreros 2021.

Foto: Instagram @guerrerosofmx

Y es que tras darse a conocer el resultado positivo y los fuertes síntomas que está experimentando Guty Carrera, el capitán del equipo Cobras, también se confirmó el contagio de su pareja, Brenda Zambrano, integrante del reality show Acapulco shore.

Ahora, tras el anuncio de la producción de Televisa, ha sido Tania Rincón, conductora de la emisión, quien comunicó a través de su cuenta de Instagram su condición de salud y confirmó el rumor que ella había sido una de las personas del programa en resultar contagiada por el virus SARS-CoV-2.

Rincón tranquilizó a sus fans al asegurar que, pese a su resultado positivo, hasta ahora no ha experimentado ningún síntoma, por lo que es probable que la evolución de su enfermedad evolucione favorablemente.

SEGUIR LEYENDO: