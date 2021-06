Guerreros 2021: así defendió Mauricio Barcelata a los contagiados de COVID-19 que fueron vistos en un restaurante

Mauricio Barcelata continúa dando negativo a la enfermedad (Foto: Instagram/@mbarcelata)

Tras el brote de contagios que puso en pausa al reality show de competencia deportiva Guerreros 2021, el programa volverá a transmitirse este día a las 20:00 horas en Canal 5. Al respecto de la situación frente al COVID-19 en la emisión, Mauricio Barcelata da a Infobae México un panorama general de la situación.

“Todo comenzó con un aviso de malestar, de síntomas de Guty, el hecho de que Guty haya levantado la mano de que tenía síntomas no quiere decir que él haya traído el virus dentro de la producción, pudo haber algunos casos asintomáticos, otros con síntomas que no dijeron, eso entraría al tema de la especulación”, dijo el conductor de la emisión, quien llamó a no aventurarse a señalar “culpables”.

“Guty dijo ‘tengo síntomas’, fue el primero y de ahí empiezan a tener resultados negativos (en la prueba)” y es que a partir del miércoles 9 de junio todos los integrantes salieron negativos, por ello cuando Guty comenzó con síntomas, la producción tomó las medidas necesarias para evitar la propagación del virus.

Mauricio Barcelata destacó la solidaridad y empatía entre el equipo y la producción (Foto: Instagram/@mbarcelata)

“Comenzaron a hacerse las pruebas el fin de semana y empezaron a multiplicarse los casos: de uno salieron tres, empezaron a salir ocho, diez, hasta ser el 90% del elenco, es decir competidores, con resultado positivo. Se expandió, incluidos Tania Rincón, mi compañera en la conducción, Carlos Alberto Aguilar, quien lleva la crónica dentro del programa. A partir de ese momento se decide hacer una pausa para detener la ola de contagio”

Por tratarse de un programa cien por ciento en vivo y sin “colchón” grabado, tras una semana fuera del aire, la producción tomó la decisión de convocar a ex participantes de la primera temporada y a otros elementos que ya había quedado preseleccionados para la edición 2021:

“Siempre hay una banca esperando el momento para el cambio, se toma mano de este backup de todos estos refuerzos para hacer nuevos equipos, y algunos de los Guerreros de la temporada anterior levantan la mano para decir ‘aquí estoy los quiero apoyar. Nos volvemos a unir, juntar y creo que todos somos empáticos”, dijo Barcelata, quien hasta el momento sigue dando negativo a la prueba para detectar el virus SARS-CoV-2.

Guty Carrera, capitán del equipo Cobras, fue el primero que reportó síntomas de la enfermedad (Foto: Instagram/@guerrerosofmx)

Los miembros de la producción también se solidarizaron para “salvar el barco” y quienes son negativos a la enfermedad seguirán cumpliendo sus funciones y además colaborando con el trabajo de quienes se encuentran en sus casas recuperándose de la infección.

“Hay algunos casos positivos y alguien dice ‘yo puedo hacer el trabajo que hace él o ella’, nos empezamos a multiplicar, y va a haber personas de producción que hagan doble o triple trabajo. Agradeceos a los medios que están de nuestra mano apoyando el proyecto al cien por ciento”

El conductor aseguró que los competidores se irán reincorporando al programa una vez que hayan dado negativo a las pruebas, además de contemplar las probables secuelas y estado físico en general tras superar la infección: “Se conformarán los equipos. Según vayan saliendo los resultados negativos de los Guerreros se irán reincorporando. La producción y la empresa les da la libertad que cuando ellos decidan, por un tema de salud y un tema físico, pues este tipo de problemas piden al cuerpo exigencias muchísimo de respiración, físicas, más allá de lo normal. Cuando ellos decidan se incorporarán y se irá moviendo”.

Guerreros 2021: entrevista con Mauricio Barcelata (Video: Hoy)

Se conformarán equipos nuevos que irán cambiando cuando los integrantes originales vuelvan y “sus relevos ya lo saben”: “Los Guerreros del equipo original de esta segunda temporada estarán en casa resguardados y llevando todas las medidas necesarias, pero habrá un equipo nuevo, pero según vayan dando negativo y según se sientan, se irán reincorporando a sus equipos”.

“Muchos estaban ya vacunados y salieron positivos. Ojo el que estés vacunado no quiere decir que no te puedas contagiar”

En la producción los casos están controlados, siendo que ninguno ha sido de gravedad ni han requerido hospitalización: “Hasta este momento no hay casos graves, Guty había tenido problemas de respiración, pero ha estado bajo el ojo médico constantemente, de la producción de Televisa. Muchos de ellos han sido asintomáticos, ningún solo síntoma pero dieron resultado positivo, fue cuando fueron resguardados”.

Tania Rincón se encuentra en recuperación tras su resultado positivo (Foto: Televisa)

Barcelata también salió en defensa de los integrantes del elenco del programa, pues en redes sociales corrió el rumor de que se les había visto a algunos deportistas de alto rendimiento conviviendo en un restaurante de la capital antes de conocerse su estatus positivo a COVID-19:

“Por algún momento algunos de ellos fueron señalados por haber salido a algún restaurante aquí en la Ciudad de México y déjame decirte que estábamos en semáforo verde. La autoridad, la Secretaría dio libertad a que saliéramos con sana distancia (…) algunos de ellos lo utilizaron para salir, estar en contacto y reactivar alguno de los negocios. Si en algún momento salieron a comer era porque teníamos el semáforo verde”

El conductor destacó que desafortunadamente este tipo de brotes en entornos laborales no es algo raro, basta recordar otros casos recientes en el medio del entretenimiento: “Lo importante es que ahorita estemos bien, echarnos la mano, ser empáticos. Hace un tiempo le pasó a Venga la alegría, a la producción de Hoy, no solamente en televisión, en estaciones de radio y otros trabajos ha habido casos positivos”, finalizó.

