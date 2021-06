Lupillo Rivera se disculpó con Belinda por el comentario que hizo contra Christian Nodal

Lupillo Rivera aseguró que no buscaba ofender a Belinda con su comentario, pues el mensaje fue contra Christian Nodal (Foto: Instagram/ @lavozazteca)

Lupillo Rivera dio la cara después de haber sido tachado de misógino por haber respondido a través de un video a los comentarios de Christian Nodal sobre su tatuaje, en este lanzó un comentario que fue directamente a los prometidos, pero aseguró que no fue su intención ofender a Belinda.

La semana pasada el hermano de Jenni Rivera subió un video a su cuenta de Instagram en el cual su esposa lo estaba grabando cuando le muestra el momento en que Christian Nodal dijo en la conferencia de prensa previa a sus conciertos en Parque Fundidora que él pensaba que cada quien podía hacer lo que quisiera con su “puerco”, corrigiendo después a “cuerpo”, hablando acerca de lo tatuaje de Lupillo con la cara de Belinda.

La respuesta del ex novio de la española fue: “No hay pedo, este vato y yo sabemos que yo comí primero de la mesa”, por lo que no tardaron en tundirlo en redes sociales, llamándolo misógino por la forma en que comparó a Belinda con un objeto.

Así fue como Lupillo Rivera le contestó a Nodal (Video: Instagram/@lupilloriveraofficial)

Este viernes, en conferencia de prensa para la promoción de su suplemento alimenticio junto a Giselle Soto, Rivera se disculpó debido al comentario que lanzo y defendió que no fue algo planeado, fue una reacción de momento de la que no pensó en su impacto.

“Como hombre que soy, a mí el video, así como lo ven, fue algo natural. Todas las cosas que han visto recientemente es porque Giselle llega de repente con dos teléfonos y me pregunta cosas porque quiere ver mi reacción natural”, comenzó su explicación Lupillo, acompañado de su ahora esposa.

“En esa ocasión yo respondí de la manera más natural, de la manera más real, la ofensa dirigida directamente a él (Christian Nodal), porque no podemos olvidar que el que empezó a ofender el asunto fue él, por eso dice el post: ‘el que se lleva, que se aguante’, y que aguante vara”, se escucha decir a Rivera en un video difundido por la cuenta de espectáculos chicapicosa2.

Lupillo Rivera se disculpó con Belinda por respuesta a Nodal (Video: Instagram/@chicapicosa2)

Y es que en la conferencia de prensa del cantante de 22 años, un reportero le preguntó su opinión sobre el tatuaje de Lupillo, aunque sólo respondió que cada persona debería ser feliz con lo que se hiciera en el cuerpo y respetaba la decisión de haberlo cubierto, el ex novio de Belinda y Giselle Soto lo tomaron como ofensa que haya dicho “puerco” en vez de “cuerpo”.

El intérprete de La Ranchera entonces recalcó que su comentario fue para Nodal y que él nunca buscaría ofender a “Beli”, pero ofreció su disculpa si es que así pareció.

“Yo, como hombre, pido un disculpa, porque ya viendo el video después me di cuenta de que a lo mejor pude haber respondido de otra manera [...] Yo le pido una disculpa directamente a Belinda si ella pensó, o si sus fans pensaron, que la ofensa era hacia ella, así no fue. Yo jamás quiero ofender a una mujer en el mundo”, continuó el cantante.

Belinda y Lupillo Rivera trabajaron juntos en "La Voz" de TV Azteca, en donde comenzaron su noviazgo (Foto: Instagram/@lavoztvazteca)

Después de su disculpa, volvió a subrayar que la ofensa, si es que lo quiere tomar de esa forma, fue para Nodal. Agregó que él se considera actualmente un hombre felizmente casado y les desea lo mejor a la española y a su hoy prometido, pues el noviazgo que existió entre ellos fue algo “divertido”, pero también forma parte del pasado.

SEGUIR LEYENDO: