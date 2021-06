Christian Nodal rompió el silencio sobre la decisión de Lupillo Rivera de destruir su tatuaje de Belinda

A unos días de que Lupillo Rivera se ganara cientos de burlas y críticas por poner un “manchón” negro sobre el tatuaje de Belinda de su brazo, fue precisamente el prometido de la cantante española, Christian Nodal, quien fue cuestionado sobre el famoso diseño considerado como un “blackout” y que se ha convertido en el meme del momento.

En la conferencia de prensa previa al concierto que ofreció anoche en el Parque Fundidora, el cantante de regional mexicano no contuvo las risas al referirse a la acción del “Toro del corrido” para eliminar el rostro de su futura esposa de su extremidad.

Y es que hay que recordar que hace unas semanas Lupillo Rivera aceptó que quitó el famoso tatuaje por petición de su ahora prometida, Giselle Soto, pero aunque muchos esperaban un diseño más elaborado, sorprendió a todos al elegir cubrirlo con una enorme mancha de tinta negra confeccionada por su hijo y plasmada finalmente por el tatuador Antonio Morales, mejor conocido como Tanke Rules.

Sobre esta situación, Nodal fue contundente y dejó clara su postura sobre el tatuaje que ha estado más que vigente durante los últimos días.

“Cada quien hace lo que quiere con su ‘puerco’, con su cuerpo”, comentó para despertar las risas de los presentes en el evento promocional de su concierto patrocinado por Palcos Tecate.

A pesar de que la situación se tornó graciosa, el cantante nacido en Caborca, Sonora, deseó que esta acción sea la mejor para su colega y ex novio de Belinda: “A mí me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor esté feliz”.

Esta es la primera vez que Christian Nodal se pronuncia sobre el polémico diseño que durante dos años ha estado en boca de todos, ya que fue realizado como una ofrenda de amor hacia la ex coach de La voz México.

Fue en el año 2019 cuando “El Toro del corrido” y la intérprete de “El Sapito” se conocieron durante las grabaciones del reality musical de TV Azteca. A raíz de su cercanía, iniciaron un supuesto romance que no duraría más de cinco meses. Su noviazgo se mantuvo en secreto y sólo mostraban pequeños actos de cariño ante las cámaras del show aunque en algunas ocasiones fueron vistos juntos fuera del set.

Durante la relación Lupillo presumió que se había hecho un tatuaje en su brazo en honor al cariño que le tenía a la actriz de la telenovela infantil Cómplices al rescate. Por su acción fue duramente criticado, pues desde aquel entonces los usuarios de internet recordaron que el mago Criss Ángel, ex novio de la española, también se marcó “Beli” en el pecho.

Tras su repentino rompimiento, el cantante de 49 años aseguró para el programa De primera mano, que no pensaba en quitarse el tatto porque le había hecho una promesa a Belinda. No obstante, dejó abierta la posibilidad de taparlo cuando dijo que sólo lo haría por petición de su actual pareja.

Fue así que hace unas semanas “El Toro del corrido” compartió el momento en el que por fin eliminó el grabado y dejó claros sus motivos para quitarlo, por lo que aceptó que su juramento de no retirarlo había sido un error que ahora buscaba enmendar.

“Estaba yo sentado y L’rey traía un marcador y le pregunté ‘¿cómo me quitarías este tatuaje?’ y me lo empezó a pintar y así como me lo pintó, así quedó”, explicó.

Video: Ventaneando / Azteca Uno

El tatuador ha explicado en más de una ocasión que este “manchón de tinta” sobre el rostro de Belinda fue un proceso complejo y que les demoró al menos tres horas.

Tanke Rules explicó en entrevista con Ventaneando: “Fue una decisión que tomó Lupe. Le había dado algunos consejos de cómo taparlo, pero al final decidió que se borrara por completo, así tal cual. Él quería un blackout, (desaparecerlo), sí, completamente. No quería saber nada más de él”.

SEGUIR LEYENDO: