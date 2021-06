Canelo Álvarez y Fernanda Gómez en el bautizo de su sobrina

Canelo se tomó tiempo para disfrutar en familia IG: Canelo

El día de ayer, Saúl “El Canelo” Álvarez y su esposa Fernanda Gómez celebraron el bautizo de su sobrina, la hija de Ricardo Álvarez, hermano del boxeador. Con motivo de la celebración, los padres de la bebé ofrecieron una fiesta en la que el deportista y su esposa se divirtieron con los invitados.

Mediante redes sociales se compartió una fotografía en la que aparecen los padres de la pequeña acompañados de sus tíos y su prima, la única descendiente de la relación entre el deportista y la modelo.

Entre bromas, los asistenes cuestionaron a Saúl sobre expandir su linaje con un hijo más, a lo cual se limitó a responder sólo con una sonrrisa.

El deportista de 30 años tiene 4 hijos Foto: Instagram @canelo

Canelo tiene tres hijos más, todos de una madre diferente. Su primogénita nació cuando él y su pareja tenían sólo 17 años cada uno, por lo que Emily Cinnamon Álvarez tiene hoy en día trece años. El deportista presume constantemente el amor que tiene por su hija mayor en redes sociales, varias ocasiones ha publicado fotografías donde muestra el estilo de vida extravagante que comparte con su hija: fiestas lujosas, viajes en jets y vehículos de lujo.

El tapatío ha sido conocido por sus múltiples romances a lo largo de los años, varios de sus hijos han surgido de infidelidad que mantuvo en secreto mientras mantenía una relación con otra mujer.

La segunda hija del boxeador proviene del romance que sostuvo con Valeria Quiroz, quien es famosa por haber tenido un amorío con “El Chapo Guzmán”. Mía Ener Álvarez tiene 6 años y varios rumores han apuntado que la pequeña nació cuando él estaba en una relación con la conductora de televisión Marisol González. La segunda en la descendencia del Canelo ha sido captada muy pocas veces por las cámaras que lo persiguen, ya que ella y su madre viven en Estados Unidos y mantienen un perfil bajo.

Canelo y Fernanda se casaron el pasado 22 de mayo EFE/Francisco Guasco

María Fernanda Álvarez es la hija que el deportista procreó con su actual esposa en 2017, la cual estuvo rodeada de controversias pues él tenía una relación pública con Shannon de Lima y había rumores de que al mismo tiempo salía con Susana Rentería. Poco tiempo después del nacimiento de María, la pareja se separó por problemas personales.

Nueve meses después del nacimiento de su tercera hija, Saúl Adiel Álvarez llegó a este mundo. Nelda Sepúlveda y el deportista tuvieron una relación que no duró mucho tiempo pues Canelo decidió regresar con Fernanda y contraer matrimonio.

Después de sus múltiples amoríos y relaciones no oficiales, el boxeador de 30 años finalmente se casó hace unas semanas, su boda estuvo naturalmente llena de lujos y opulencia.

En la ceremonia estuvieron presentes la Banda el Recodo, Maná y Los Ángeles Azules, bandas que cobran por presentación desde 100 mil hasta 400 mil pesos mexicanos.

La boda de la pareja tuvo lugar en su natal Guadalajara (Foto: Instagram@fernandagmtz)

En una reciente entrevista, el vocalista de la banda de rock que estuvo presente en la boda del deportista, Fher Olvera, reveló que la banda no cobró ni un solo peso por tocar en la ceremonia, pues se llegó a un acuerdo entre las dos partes.

El cantante, que afirma pasó una cantidad importante de tiempo para que su banda volviera a tocar en bodas, reveló que se llegó a un acuerdo para colaborar en un video musical y obtener boletos para peleas estelares del Canelo.

“Cobrar, no vamos a cobrar, mejor algún día nos haces un videito con nosotros y me pasas a una pelea y me das el mejor sitio y listo”, reveló con humor el cantante y complementó de la siguiente forma: “Ya nos conocíamos porque su entrenador es un cuate mío cercano. Le dije ‘oye brother pues no tocamos en bodas. Hace 30 años que no tocamos en una boda, no sabemos ni cómo manejar una boda’, me dijo ‘ustedes tóquenle y todo eso’”, dijo el vocalista de Maná.

SEGUIR LEYENDO: