Video: Cintia Cossio se sinceró con sus seguidores por video filtrado en su perfil de OnlyFans

Cintia Cossio. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio, hermana del influenciador paisa Yeferson Cossio, creo su cuenta de OnlyFans cuando no muchas personas lo habían hecho en Colombia – plataforma que, como la define El Universal: “Es un portal web a modo de servicio de suscripción de contenido. Es decir, quienes crean productos y los suben a la plataforma, pueden ganar dinero de los usuarios que pagan por ver ese contenido y se suscriben a su perfil”.

El contenido que la mujer publica, es exclusivo y puede variar desde temas eróticos hasta recomendaciones fitness, contenido musical, entre otras cosas. En el caso de Cintia, su contenido está mayormente enfocado en el erotismo.

Recientemente, a través de su perfil de Instagram, donde también es muy activa realizando contenido de humor junto a su hermano y el grupo familiar que integran con sus respectivas parejas, decidió abrir la caja de ‘preguntas y respuestas’ para que sus seguidores conocieran su opinión sobre algunos temas. Uno de ellos se le cuestionó sobre su video íntimo filtrado en su OnlyFans.

“La verdad no tengo mucho que opinar sobre eso porque primero, soy un ser humano consciente de lo bueno, lo malo, de qué hago y qué no hago; segundo, al tener cierto reconocimiento en redes, todo lo que yo suba a OnlyFans no falta el p3nd3/o que pague para filtrar las cosas de gratis, simplemente me hacen un favor”, mencionó la generadora de contenido.

Adicionalmente agregó que es consciente que lo que se filtra no es ni un 2% de lo que ella sube en la plataforma de contenido para adultos y que es un producto bastante pesado y que no tiene nada de qué preocuparse porque no hace cosas a escondidas de nadie.

Tomado de Instagram @rechismes

Vale mencionar que, además de la hermana del famoso youtuber, entre las famosas colombianas que se han unido a dicha plataforma y han tenido buena respuesta del público están las actrices Luly Bossa y Aura Cristina Geithner, las actrices porno Amaranta Hank y Esperanza Gómez, como la influenciadora Daniela Legarda, entre otras.

¿A qué se dedica Cintia Cossio?

No cabe duda de que la joven antioqueña se dio a conocer primeramente gracias a los videos de bromas y retos que su hermano, Yeferson Cossio, suele compartir en sus redes sociales. El joven, incluso, es uno de los influenciadores más vistos y seguidos en todo el país, lo que le ha permitido acumular una gran fortuna que en su mayoría comparte con las personas más necesitadas.

No obstante, en una entrevista exclusiva con Testigo Directo, Cintia reveló que desde hace un tiempo atrás se decidió a abrir una cuenta en la plataforma de contenidos eróticos, contando con el apoyo y el respaldo de su esposo, Johan López, que al parecer es quien le toma las fotos y videos para subirlos.

Es más, afirmó que tiene el perfil en OnlyFans antes de que las personas lo conocieran en Colombia.

“Aquí en Colombia solo había una persona, un hombre con OnlyFans, entonces un amigo en común de él con mi hermano le dijo a él (Yeferson): - Ey, ¿por qué no te creas uno? - cuando le dijeron eso mi hermano, él me dijo: - Buñue ¿y vos por qué no te creas uno? - y yo sin preguntar qué era dije: hombre, de una”, admitió en la entrevista.

SEGUIR LEYENDO