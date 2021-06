“Les tengo pánico”, Flora Martínez se declara en contra de las cirugías plásticas

Flora Martínez, actriz y cantante colombiana. Foto: Colprensa

Flora Martínez es una actriz y cantante colombo-canadiense reconocida por su interpretación de ‘Rosario Tijeras’ en la película que lleva el mismo nombre, y sus protagónicos en telenovelas colombianas como ‘Vecinos’ o ‘La Bruja’. Al mismo tiempo que desarrollaba su carrera como actriz, demostraba su talento para interpretar canciones, y hasta hace algún tiempo se había dedicado a realizar covers, pero próximamente presentará obras de su autoría.

Las cirugías y la vanidad cada vez cobra más fuerza en el mundo del espectáculo, todos desean seguir viéndose como en sus mejores años de juventud pero para la cantante este tema no le quita el sueño. En entrevista con el programa de farándula ‘Lo Sé Todo’, la artista confesó lo que piensa de los retoques estéticos.

“Para uno como actriz siempre la parte exterior pesa más, siempre te estás viendo frente a una cámara, la luz, el encuadre (...) pero en la música no, la música no importa uno ve a grandes cantantes que no necesariamente son lindas, ahí es la música lo que vale”, confesó Martínez.

La actriz además confesó tenerle pánico a las intervenciones estéticas, pues asegura que uno debe aceptarse tal y cómo es cuando va envejeciendo, descubriendo en el yoga facial una alternativa diferente.

“Creo que hay otras maneras, obviamente la juventud es algo hermoso, mantenerse lindo y en forma, pero cambiarle la expresión al rostro, no, ahí si ya me parece que no soy capaz”, puntualizó entre risas Flora Martínez.

La cantante se mostró bastante preocupada por aquellas personas que han perdido la naturalidad, al tratar de mantener algo que ya no está, mencionando que es algo que no tiene sentido y es irrelevante para la sociedad como la estamos viviendo en este momento.

“Uno es lo que llora, uno es lo que ríe, hay algo más allá de fondo y si uno le pone algo a eso, es muy triste porque tarde o temprano eso se va a terminar cayendo, esta soy yo, esta es mi luz y cuando uno sabe que tiene a Dios adentro y que todos somos así, pues es muy lindo”, añadió.

Regreso a los escenarios

La artista se presentó en vivo por primera vez, con un repertorio que integra los sonidos de su más reciente álbum ‘Aquello’. El escenario escogido por la artista para esta exhibición fueron las instalaciones del Teatro Colón de Bogotá, donde la cantante interpretró una lista de canciones que incluyen varios temas y versiones de otros grandes éxitos musicales.

El evento se realizó el pasado 20 de junio en una presentación doble al público. En el encuentro, los asistentes también pudieron escuchar, a través de la voz de la cantautora, grandes éxitos de Chavela Vargas, José Alfredo Jiménez, Billie Holiday, entre otros.

Asimismo, la intérprete estuvo acompañada de una banda de músicos dirigidos por el pianista José Reinoso, quién también se ha presentado junto a José Luis Perales, Andrés Calamaro y Chico Novarro; también hicieron parte de la presentación Pedro Acosta en la batería, Néstor Vanegas en el bajo y Daniel Gómez en la guitarra.

Para Martínez, este concierto fue un homenaje a la música y además, la excusa perfecta para un reencuentro con el público bogotano después de un año sin espectáculos por cuenta de la pandemia del covid-19.

