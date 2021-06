Isabel y Mayte Lascurain recordaron cómo terminó su amistad con Luis Miguel por culpa de Luisito Rey

Luis Miguel rompió su relación con Pandora por culpa de Luisito Rey (Foto: Instagram/@grupopandora)

Pandora fue uno de los grupos que vio el éxito durante la época dorada del pop mexicano y, debido los artistas con los que tenían que convivir, forjaron una gran amistad con Luis Miguel, pero no lograron hacerla duradera debido a las restricciones del padre del “Sol”, Luisito Rey.

En la conferencia de prensa que ofrecieron las integrantes de Pandora y Flans con motivo de su próxima gira “Inesperado Tour”, Isabel Lascuarin dedicó unos minutos a relatar cómo fue su relación con “Luismi”, a quien todavía ve con mucho aprecio y nostalgia.

Según dijo Lascurain, captada por las cámaras de De Primera Mano, desde jóvenes las integrantes Pandora fueron muy cercanas al intérprete de Ahora te puedes marchar, pero esto nunca fue del agrado de Luis Rey, quien era muy estricto con quién podía mantener una amistad su hijo, y las sacaba de su casa cada que las encontraba ahí.

Isabel Lascurain recordó cómo fue que Luisito Rey la sacó de su casa (Video: Twitter/@deprimeramano)

“Me pidió desalojar las instalaciones de su casa. Oh, sí, un par de veces, no a mí, a las dos”, dijo la cantante, refiriéndose también a su hermana Mayte.

La integrante de Pandora entonces recordó cómo fue su amistad con los hermanos Gallego Basteri, la cual espera algún día recobrar a pesar de la distancia que han tomado. “Hubo una época en la que estuvimos cerca, muy cerca de ‘Micky’, digamos (años) ochentas y fue lindo. Fue lindo poder compartir con él [...] Luego la vida nos fue separando y ya, cada quien agarró su camino”, narró.

Agregó que ha estado al pendiente de la bioserie del cantante y le causa tristeza ver los obstáculos a los que se han tenido que enfrentar Luis Miguel, Sergio y Alejandro a lo largo de su vida debido a la carrera artística y el éxito que ha tenido “Luismi”.

Las hermanas Lascurain pasaban mucho tiempo con Luis Miguel (Foto: Instagram/@isabel_lascurain)

Por su parte, Mayte Lascuráin también se mostró nostálgica al recordar al “Sol”, incluso expresó que uno de sus deseos antes de morir es poder volver a pasar un momento con los hijos del Luisito Rey y disfrutar con ellos de su rota amistad.

“Yo te voy a decir algo: yo no me voy de este mundo sin volver a abrazar a Alejandro y a Luis Miguel, a los dos. No me voy porque los llegué a querer muchísimo, la pasábamos bomba, veíamos películas, nos reíamos a carcajadas y fue cuando de repente fue como un tajo, cuando te cortan de tajo una amistad que es muy divertida. Entonces, una de mis peticiones [...] es volver a abrazar a ellos dos como antaño”, dijo Mayte.

Pandora fue uno de los grupos con los que Luisito Rey permitió que Luis Miguel se presentara (Foto: Instagram/@grupopandora)

Anteriormente Isabel relató en Netas Divinas que Luisito Rey no veía como algo bueno la relación de su hijo con las Lascurain porque ellas lo impulsaban a hacer cosas que ponían en riesgo a una estrella como ya la era Luis Miguel, como eran las salidas al cine.

A ellas les gustaba invitar a su amigo a ver películas y mantenerlo en la oscuridad de la sala, pero al papá del cantante se le hacía incorrecto por no poder tener control en la situación.

Debido a las constantes prohibiciones del español, las hermanas Lascurain decidieron distanciarse de “Micky”.

Una de las ocasiones en que el cantante aceptó interpretar una canción en compañía de otras celebridades, fue con Pandora en la entrega de los premios TV y Novelas en 1987, en donde entonaron juntos Cómo te va mi amor, la canción que hizo saltar al éxito a las hermanas.

SEGUIR LEYENDO: