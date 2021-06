Erik Rubín habló de su supuesta infidelidad a Andrea Legarreta en la playa

El ex Timbiriche descartó tener que rendirle cuentas a su esposa (Foto: Instagram @erikrubinoficial)

El día martes se dieron a conocer diversas imágenes en las cuales Erik Rubín apareció bailando a lado de una mujer rubia, delgada y con un traje azul claro, ahora el cantante aclaró la situación en un video compartido en sus redes sociales.

A través de un clip en Instagram, el esposo de Andrea Legarreta afirmó que lo habían estado buscando para que diera su declaración sobre este polémico asunto, pero, en sus palabras, es muy absurdo que tenga que hacerlo. El cantante aclaró que las fotos fueron tomadas en Cancún, no en Tulum, y se encontraba allá con su papá porque fueron a cerrar un trato, y dijo que lo llevaron a conocer los restaurantes que están en tendencia porque con uno de estos harán negocios.

El cantante aseguró que en todas las noches que estuvo en la península se estuvo tomando fotos, bailando y saludando a mucha gente, dentro de estas fotos estaban las instantáneas con la influencer y confirmó que la chica sale con uno de sus amigos.

El cantante añadió en la descripción del video "Aclaración, que no tengo por qué, pero…..aquí va." (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

“Incluso ella hizo un boomerang, estábamos en un lugar público, habré estado en esa noche, en esa mesa no más de cinco minutos y bueno, salieron en las redes que yo era infiel, que qué ando haciendo sin Andrea, pues les cuento que somos pareja, pero somos individuos que cada quien hace sus cosas, sus sueños y carreras”, añadió el ex Timbiriche.

Erik cuestionó el tipo de relaciones que tienen las personas que lo criticaron, porque, a su parecer, no los dejan salir a algún lado o no los dejan tener amistades, pero aseguró que ese no es el caso de su relación. “Yo a Andrea no le tengo que dar explicaciones de nada porque ella me conoce [...] Armaron un alboroto, ofendieron a mis hijas, ofenden a Andrea, me ofenden a mi ”.

Finalmente Rubín terminó su comunicado de manera irónica. “Cuídense de las fotos, no vayan a platicar con nadie, ya saben cómo es la gente.”

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en 2000 (Foto: Instagram/@erikrubinoficial)

El día de ayer, Andrea Legarreta defendió a su esposo de este tema dando una entrevista a los medios. En la serie de preguntas y respuestas retomada del canal de Youtube de Edén Dorantes, la conductora de Hoy aseguró que sabe lo que está viviendo con su esposo y que tienen en cuenta que han vivido momentos duros y etapas complicadas “pero no esto, esto es una estupidez”, afirmó.

La actriz añadió que respeta el trabajo de su esposo y que por andar separados no iban a engañarse. “Para mí, él tiene su trabajo, tiene su vida, sale de gira, sale con los de los 90′s (el show), hay muchas chavas y chavos, se quedan en hoteles y nosotros en la gira también, no por eso estamos pintándonos el cuerno, ni nos traicionamos, y no hacemos cosas que puedan dañar nuestra historia”.

Andrea Legarreta ha conducido los premios TvyNovelas (Foto: Instagram @andrealegarreta)

Legarreta aprovechó el momento para dar a conocer que ella es totalmente independiente, y que podría seguir sola por su cuenta, al igual que Erik. Andrea también aseguró que los internautas son cada vez más crueles, y que señalan y agreden más. “Me da mucha tristeza ese sector de la sociedad en donde están esperando en qué momento alguien hace algo que ellos puedan distorsionar para atacar a alguien y burlarse, celebrar quizás el dolor de otros”.

Legarreta aseguró que ese día ella también vio las historias y aseguró que estaba en una convivencia sana. “Yo no encuentro absolutamente nada malo e irrespetuoso”. También fue cuestionada por si sus hijas fueron afectadas por los comentarios, pero negó que fuera así, porque ellas conocen la excelente relación que hay entre sus padres.

SEGUIR LEYENDO: