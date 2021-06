Eleazar Gómez anunció su regreso con un proyecto musical

Eleazar Gómez anunció su regreso a la industria del entretenimiento, pero con un proyecto musical (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Eleazar Gómez anunció que retomará su carrera artística como cantante después de haber estado preso por agredir a su ex novia, Tefi Valenzuela. A pesar de seguir enfrentando una libertad condicional, el actor está dispuesto a comenzar de nuevo en el mundo del entretenimiento.

Gómez anunció a través de sus redes sociales que el proyecto musical con el que regresará al espectáculo se llama De Cero y será lanzado la segunda semana del próximo julio. No es la primera vez que Eleazar se presentará como cantante, pero sí con un proyecto propio.

Entre las celebridades que felicitaron al actor está Lambda García, quien después de anunciar la noticia en Hoy dijo: “Muchas felicidades Eleazar, nos da mucho gusto que empieces con eso”.

Eleazar volverá como cantante después de que varias empresas le hayan cerrado las puertas cuando fue denunciado por su ex pareja (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Fue hace tres meses que un juez dictó libertad condicional a Gómez tras haber estado por cuatro meses tras las rejas por haber agredido físicamente a la cantante y modelo Tefi Valenzuela, quien no se mostró de acuerdo con la resolución del juez.

Después de haber sido acusado de violencia familiar equiparada, Televisa, empresa en donde el actor había trabajado desde su juventud, le cerró las puertas y lo sacó de la telenovela en la que estaba participando, La mexicana y el güero.

“Es importante resaltar que ni Televisa ni la Producción, no apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes”, declaró a través de un comunicado de prensa la televisora y el productor, Nicandro Díaz.

Eleazar Gómez salió de prisión a comienzos de abril, pero ya varias empresas le había cerrado las puertas (Foto: Instagram/@eleazargomez333)

Aunado a ello, la empresa que lo representaba, Make It Prensa, también decidió prescindir de ofrecerle sus servicios y se deslindó completamente del actor como celebridad y como persona física. Después de unos días, también el mánager personal de Gómez dejó de trabajar para él.

Joe Bonilla, a través de una misiva anunció que su empresa y él se deslindaban completamente del caso de Eleazar y dejaban de representarlo. “Debido a la situación legal por la que está atravesando Eleazar ‘N’, hemos concluido su representación artística [...] Lo sucedido es inaceptable y no va en concordancia con mi política de manejo ni la trayectoria profesional de Latinvasion agency”, se lee.

A pesar de los comentarios hechos por Televisa, el productor Juan Osorio, tras la liberación de Eleazar, aseguró que sí está dispuesto a ofrecerle trabajo en alguna telenovela, pues piensa que el actor ya recapacitó con su paso por el reclusorio.

Tefi Valenzuela aseguró que el dinero que recibió por reparación de daños lo donará a instituciones que apoyen a las mujeres víctimas de agresiones (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Fue en abril que, debido a que el acusado aceptó sus cargos y solicitó el procedimiento abreviado, el juez dictó su libertad condicional.

Hace dos semanas el actor cumplió con uno de los requisitos para conservar su libertad, pues según el acuerdo al que se llegó, debía pagarle a su ex novia 420,000 pesos mexicanos divididos en tres pagos por reparación de daños.

Además del pago y ofrecerle disculpas públicas a Valenzuela, debe de cumplir con las siguientes condiciones por los próximos tres años: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales y no acercarse a su víctima.

Ahora Tefi Valenzuela piensa donar el total del dinero que recibió por parte de Gómez para apoyar a mujeres que han vivido lo mismo que ella, por lo que a su regreso a México hará posesión de los tres cheques y comenzará la repartición del monto para que sean varias instituciones las beneficiadas.

