“Uno tiene que pasar página”: Danna Paola habló sobre Eleazar Gómez y su detención

Danna Paola habló sobre la detención del actor de 35 años luego de haber agredido a la cantante peruana Tefi Valenzuela (Foto: EFE/ David Fernández)

Tras las agresiones que sufrió la cantante peruana Tefi Valenzuela por parte del actor Eleazar Gómez, Danna Paola se pronunció al respecto durante una entrevista exclusiva realizada por el programa vespertino Ventaneando, ya que fue cuestionada sobre su opinión con respecto a la detención de su expareja, quien fue arrestado en la colonia Nápoles estuvo preso durante cinco meses en el Reclusorio Norte y actualmente permanece bajo libertad condicional.

“No voy a hablar del tema, pasé página hace muchos años de mi vida, y estoy más feliz que nunca, más plena que nunca, con personas que realmente suman a mi vida y que realmente son personas que valen la pena y que son increíbles personas”, comentó la actriz que le dio vida a Lu en Élite, serie producida por Netflix.

Asimismo, Danna Paola expresó que actualmente no le interesa lo que ocurra con su ex pareja, con quien entabló una relación amorosa cuando apenas tenía 15 años, mientras el intérprete ya había cumplido los 25. Su romance comenzó tras su participación en la telenovela juvenil Atrévete a soñar, producida por Televisa, en la que ambos actores tuvieron los papeles protagónicos.

Danna Paola protagonizó "Atrévete a soñar" en 2009 y comenzó un romance con Eleazar Gómez en 2010 (Foto: Instagram/ @_atrevteasonar_)

“Creo que cuando la vida te pone en una situación como la que estoy ahorita, uno tiene que pasar página y no hablar de algo que ya no me interesa”, enfatizó la cantante de 26 años.

Mientras duró la relación, hubo una serie de rumores que apuntaron que Danna sufrió maltrato por parte de Eleazar, pero fue hasta el 2013 cuando se filtró el video de una discusión entre los jóvenes en un cine en Ciudad de México. En esa ocasión, el actor de 35 años insultó a la cantante debido a un presunto mensaje que llegó al celular de la intérprete de Oye Pablo.

Luego de haber finalizado su noviazgo de cinco años y del ataque a Tefi Valenzuela, Danna Paola comentó al programa de espectáculos que actualmente es una mujer que ha sabido salir adelante de varias situaciones machistas que ha vivido, además de ser una mujer entregada y fuerte que ha utilizado el arte para “drenar” y poder ayudar a las otras mujeres, ya que sus canciones y composiciones han sido como una terapia para asimilar todo lo que le ha pasado con las relaciones “tóxicas” que ha llegado a tener.

Danna Paola lanzó recientemente su nuevo sencillo "Mía" (Foto: Instagram/ @dannapaola)

Recientemente, la joven de 26 años estrenó el sencillo Mía, el cual ya tiene más de 2 millones de visualizaciones en la plataforma de YouTube. Por su parte, en Spotify la cantante ya reúne más de 11 millones de oyentes mensuales, siendo Mala fama y Calla tú sus canciones más populares.

“Es una canción que marca un antes y un después completamente en mi carrera musical. Yo quise hacer referencia a estos cuentos de hadas en donde crecimos con una ideología del príncipe rescatando a la princesa y que una como mujer necesita un hombre a su vida para ser salvada del peligro y en realidad no es así”, explicó Danna Paola sobre su nuevo sencillo durante la entrevista con Linet Puente.

Otros de los temas abordados por la periodista especializada en farándula y espectáculos tuvieron relación con la polémica surgida a raíz del vestuario utilizado por Danna Paola y Belinda, así como la nueva relación sentimental de la intérprete de Sodio, quien admitió que tiene algo especial con el músico Alex Hoyer, tras haber sido captados durante un viaje de ocio en Ibiza, España.

