Juan Osorio respondió si le daría trabajo a Eleazar Gómez

Juan Osorio habló sobre el caso de Eleazar Gómez y su reincorporación en el medio del espectáculo (Foto: Archivo)

No cabe duda que el medio del espectáculo ha tenido momentos tensos en los últimos meses. Las denuncias contra actores como Gonzalo “N” y Eleazar Gómez por complicidad en un abuso sexual y por violencia familiar equiparada (respectivamente), han logrado afectar a otras personas en sus ámbitos profesionales. Uno de ellos fue el productor Juan Osorio.

Luego del revuelo generado por Gonzalo “N”, quien formaba parte de ¿Qué le pasa a mi familia?, Juan Osorio tuvo que seguir con las grabaciones de su telenovela con el elenco modificado, además de que tuvieron que repetir algunas escenas que ya estaban hechas. Ahora, con su perspectiva como productor, dio su opinión sobre Eleazar Gómez, de quien el pasado 25 de marzo se supo que saldría bajo libertad condicional.

En entrevista para varios medios y recuperada por el canal de YouTube de Eden Dorantes, el productor de Televisa reconoció que la reincorporación de Eleazar a la televisión será difícil, mas no imposible. “Yo creo que es un muchacho que tiene trayectoria”, declaró. “Es un muchacho que tiene derecho a seguir tocando puertas. ¿Le va a costar trabajo? Sí, pero tiene talento”.

Eleazar Gómez ha estado envuelto en el escándalo desde noviembre de 2020 cuando fue denunciado por su ex-novia, la modelo Tefi Valenzuela, por haberla agredido físicamente (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Eleazar pasó alrededor de cuatro meses en el Reclusorio Norte, desde donde trató incesantemente de llegar a un acuerdo con Tefi Valenzuela, la ex-pareja que puso la denuncia contra él. Desde el punto de vista de Osorio, esto habría sido suficiente para que el actor recapacitara: “Es un chavo que creo que ya a prendió de la lección y le va a servir mucho”.

Por otra parte, y a la hora de cuestionar si él mismo le daría trabajo, Osorio fue directo: “¡Sí! Yo por supuesto que le daría trabajo. En esta producción (¿Qué le pasa a mi familia?) no, pues no hay un personaje”.

En cuanto al tema de Gonzalo “N” y su denuncia por ser cómplice en el abuso sexual de la actriz Daniela Berriel, vale la pena recordar que hace unos días Osorio tuvo que dar una disculpa pública. Fue en otra entrevista que el productor hizo comentarios desacertados sobre el caso: “Esperemos que las autoridades sean lo más justas con todo y sobre todo que esta señorita realmente sepa canalizar todo esto y no sea por un momento dado de sobresalir”.

Juan Osorio se vio afectado con la denuncia hecha contra Gonzalo "N" por el abuso sexual de Daniela Berriel, el actor era parte del elenco de su novela (Fotos: Instagram @Instagram@gonzalopz13 Instagram @danniberriel)

Luego de que desatara la indignación de la opinión pública y, especialmente, de la familia de la afectada, Osorio tuvo que salir a dar la cara. En un video subido a su cuenta de Twitter, el productor expresó “Con pena y vergüenza estoy aquí dándole la cara a Daniela Berriel y a su padre, Mario Berriel, por el comentario desacertado y mal hecho de mi parte”.

Al respecto, Osorio reconoció que hizo esta disculpa con honestidad. “Hay que reconocerlo y hay que dar la cara, pero aparte tenían toda la razón. O sea, para mí es un gran respeto para las mujeres y lo que vivió esa familia no lo quisiera yo vivir”.

Según este productor, siempre se ha caracterizado por hacer frente a sus errores y para tener la humildad de reconocerlos para cambiar: “Siempre me he distinguido por dar la cara cuando cometo errores y no es la excepción (...). (Me disculpé) porque me sentí mal, y cuando uno se siente mal hay que dar la cara y no estuvo bien. (...) Qué bueno que don Mario (Berriel) reaccionó de esa manera (...). Me quedo en paz”.

Juan Osorio tuvo que pedir disculpas públicas tanto a Daniela Berriel como a su familia por sus comentarios desacertados (Foto: Instagram@danniberriel)

Luego de que se hicieran virales los comentarios cuestionables del productor, el padre de la actriz reaccionó en su cuenta de Twitter para expresar su molestia: “Estúpido. Soy el padre de Daniela Berriel, víctima de dos cobardes. Sé lo que comentaste de mi hija, que esperas que esta señorita no lo esté haciendo para sobresalir. Eres un machista e igual de cobarde”.

