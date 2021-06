Qué hará Tefi Valenzuela con los 420 mil pesos que le pagó Eleazar Gómez en reparación de daño

Eleazar fue puesto en libertad en marzo pasado tras negociación con la defensa de Tefi (Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela)

Luego de que en noviembre de 2020 un suceso conmocionó al público al conocer que Eleazar Gómez había atacado violentamente a su entonces pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, al grado de presuntamente haber intentado estrangularla, ahora las consecuencias del caso han salido a la luz.

Tras alrededor de tres meses encerrado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el actor fue puesto en libertad pues se determinó después de múltiples comparecencias que Gómez habría de resarcirle el daño a su ex pareja a través de una reparación económica.

Fue entonces que a principios de junio de este año se dio a conocer que Tefi ya había recibido el total de 420 mil pesos como parte del acuerdo al que llegó con el también cantante, cantidad que aún no ha cobrado y que sigue en resguardo de una institución bancaria.

La modelo que por ahora se encuentra vacacionando con su nueva pareja, señaló que en cuanto llegue a México hará la posesión del dinero pagado por Eleazar, expedido en tres pagos de 140 mil pesos, y se pondrá en contacto con alguna fundación para hacerles llegar el donativo.

Y es que la peruana buscará ayudar a más mujeres que como ella han sido víctimas de hombres machistas y violentadores, por lo que no dudó en que entregará íntegro el pago del hermano de Zoraida Gómez a una institución social en beneficio de las mujeres.

Aunado a esta intención, la intérprete del tema El perdón, lanzado en marzo pasado a propósito de la supuesta “petición de perdón” que la defensa de Eleazar le solicitaba en aquel momento, aseguró que uno de sus sueños personales es instaurar una fundación para ayudar a más jóvenes que han sido víctimas de violencia familiar.

Tefi no se quedará con el dinero para sí misma y desde Bali, Indonesia, donde se encuentra descansando, la modelo habló así para Ventaneando: “Sí, ya se depositaron los tres pagos, no sé aún a qué institución voy a donar el dinero, porque creo que van a ser varias y como está en México y yo estoy de viaje, esperaré a volver y empezar a hacer esas obras que tato quiero hacer” señaló.

“Creo que a raíz de todo lo que pasó se ha vuelto uno de mis sueños tener una ONG para ayudar a las mujeres, motivar a otras mujeres, quizás prevenir también que lleguen a pasar por algo así”

Valenzuela contó que ha logrado superar el drama vivido en meses pasados gracias a que ya le otorgó el perdón de corazón a su expareja, situación que ha trabajado en terapia psicológica.

“Lo perdoné realmente, sí, yo decidí perdonarlo de corazón porque el camino a la felicidad que yo estoy buscando empieza por el perdonar y tomar como una lección cada cosa mala que pase. Sí me quedan muchísimas heridas por sanar y creo que todas las personas tenemos heridas y creo que ni siquiera las notamos a diario. Tomé terapia con tres doctores distintos, haciendo hipnosis y muchas cosas que creo que están ayudándome muchísimo”, aseguró.

La cantante también habló de su nuevo amor, un empresario esloveno de nombre Luka Lah: “Nos conocimos de vacaciones en Tulum, él estaba de vacaciones y yo también y empezamos a ser amigos y luego nos enamoramos y si me voy a casar y tener hijos, me encantaría, es uno de mis sueños, pero a él recién lo conozco, ojalá que sí sea el amor de mi vida. No fue fácil al inicio pues acababa de pasar algo difícil. Creo que es la persona idónea que me ha estado llevando de la mano para que me cure y me entiende y me siento bendecida de tenerlo a mi lado.” finalizó.

