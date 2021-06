Eleazar Gómez terminó de pagar a Tefi Valenzuela el monto estipulado por reparación de daños

Foto: Instagram / @eleazargomez333 @tefivalenzuela

Eleazar Gómez ha finalizado de pagar por su libertad a Tefi Valenzuela por el acuerdo de reparación de daños, por el cual tiene que realizar tres pagos de 140,000 pesos mexicanos en las fechas que el juez dictaminó. Este sería el tercer y último pago, el cual realizó en tiempo y forma.

Hace tres meses Eleazar Gómez salió en libertad condicional, por la cual tiene que pagar 420,000 pesos a Tefi Valenzuela, quien fue su novia y a quien golpeó brutalmente a finales del 2020. Estos pagos son uno de los requerimientos que le solicitaron para conservar su libertad.

El actor de La mexicana y el güero, se vio en aprietos por no haber realizado el primer pago en los días indicados, entre el 5 y 6 de abril, antes de las 15:00 horas (tiempo del centro de México), pero no hubo consecuencias legales inmediatas y pagó fuera del plazo definido.

Supuestamente, en esta ocasión el actor habría sido muy puntual con su pago (Foto: Captura de pantalla Ventaneando)

En esta ocasión, aseguraron los presentadores de Ventaneando, Gómez sí cumplió con lo estipulado y fue muy puntual con su tercer pago, realizándolo desde el primer día de junio, pero no todos sus problemas con la ley se han solucionado.

Y es que Gómez se vio fuertemente atacado en redes sociales nuevamente por ser parte de la campaña a favor del Partido Verde. Al ser parte del listado que el Instituto Electoral Nacional (INE) publicó sobre los influencers que había roto la veda electoral, podría ser parte de las investigaciones que han comenzado en contra de la campaña del partido.

Eleazar Gómez fue ingresado al Reclusorio Norte en noviembre del año pasado después de agredir a la modelo y cantante Stephanie Valenzuela, por lo que se enfrentó a un proceso de denuncia por abuso y violencia.

Eleazar Gómez envió su disculpa pública a Tefi Valenzuela pocos días después de haber sido puesto en libertad (Foto: Captura de pantalla)

Después de cinco meses de un mediático proceso legal, el actor obtuvo su libertad condicional al declararse culpable de las agresiones cometidas en contra de la artista y aceptar una serie de condiciones por tres años como: no cambiar de residencia, no hablar del tema en redes sociales, ofrecer disculpas públicas a Tefi, no acercarse a su víctima y entregarle 420 mil pesos mexicanos.

La modelo reveló que desde un inicio, ella no buscó dinero cuando levantó la denuncia en contra de su entonces pareja, pues realmente quería justicia. Lamentablemente, en una cita en la que solamente hablarían acerca del juicio del actor, fue puesto en libertad con condiciones que Valenzuela no puso.

“Para mí no es justo, para mí lo justo es que sea sentenciado, lo justo es que tenga su condena, que reconozca su culpa delante de todo el público, porque yo he tenido que pasar por el acoso de la prensa, por lo que su hermana habló mal de mí, por lo que su prima habló mal de mí, porque su abogado trató de decir que estoy recibiendo dinero con entrevistas y son mentiras, porque hasta el día de hoy no he recibido ni un peso de esto y no me interesa”, dijo el mes pasado en entrevista con Chisme No Like.

Stephanie se mostró muy a contra de la decisión del juez, pues ella no quiere dinero, quiere que Gómez pague su condena (Foto: Instagram / @tefivalenzuela)

Los presentadores del programa resaltaron que Stephanie y su representante legal, o el mismo juez, pudieron haber pedido hasta un millón de pesos como reparación del daño, pero no se le dio la oportunidad a la modelo de discutir eso y al actor sólo se le pidió lo mínimo estipulado por la ley.

Con el dinero obtenido, la joven pretende seguir recibiendo apoyo psicológico

