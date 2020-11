“Televisa no apoya ningún tipo de violencia”: Eleazar “N” ya quedó fuera de “La mexicana y el güero”

El actor será sustituido del melodrama protagonizado por Itatí Cantoral y Juan Soler (Foto: Instagram @eleazargomez @lamexicanayelgueroof)

La producción de la telenovela de Televisa La mexicana y el güero, producida por Nicandro Díaz, lanzó un comunicado donde informa que tras el proceso que enfrenta el actor Eleazar “N”, su personaje será sustituido.

Eleazar, quien se encuentra llevando un proceso legar por violentar verbal y físicamente, y presuntamente intentar estrangular a su pareja, la modelo Stephanie “Tefi” Valenzuela, fue oficialmente despedido del melodrama donde participaba hasta el pasado miércoles 4 de noviembre, cuando fue arrestado por elementos de la policía capitalina en el departamento de su pareja ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, tras recibir el llamado de auxilio de los vecinos, quienes dieron aviso de que la peruana estaba siendo violentada.

Fue a través de un comunicado en donde se dio a conocer que el histrión será sustituido por otro actor en el melodrama que se encuentra al aire y es protagonizado por Itatí Cantoral y Juan Soler.

Eleazar "N" y Tefi Valenzuela sostenían apenas unos meses de relación cuando se suscitó el episodio de violencia (Foto: Instagram@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Pese a que la producción de la telenovela no se había pronunciado concretamente sobre el papel que interpretaba Eleazar, recién lanzó un comunicado para expresar que ante lo ocurrido con el actor –quien se encuentra detenido y en espera de sus subsecuentes audiencias que definirán su situación legal– se sustituirá su personaje:

“Respecto a los acontecimientos relacionados con el actor Eleazar Gómez, la producción se ve en la necesidad de sustituirlo en el personaje que interpreta dentro de la telenovela “La mexicana y el güero”, para lo cual realizaremos un pequeño casting en próximos días”,

En el documento compartido por Nicandro Díaz, la empresa televisora se posiciona al respecto y en contra de cualquier tipo de violencia.

“Es importante resaltar que ni Televisa ni la Producción, no apoyan ningún tipo de violencia. Los tiempos que vivimos son difíciles, nuestro trabajo debe continuar y la telenovela lo hará con las medidas pertinentes”, concluye el comunicado.

Eleazar deberá permanecer en el Reclusorio Norte en espera de su siguiente audiencia (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

En la producción televisiva, Eleazar “N” daba vida al personaje de Sebastián, quien es médico cirujano y pareja del personaje Diego. Hasta el momento se desconoce quién ocupara el lugar del actor, quien en repetidas ocasiones ha sido acusado de violentar física y psicológicamente a sus ex parejas.

Aunado a esta situación, en días pasados también la agencia de representación y relaciones públicas que laboraba con el también cantante para manejar sus contrataciones, decidió prescindir de sus servicios. Fue uno de los socios fundadores de Make It Prensa, el también actor Mauricio Islas, quien conversó con los medios y dejó ver que la relación laboral ya es nula. Así lo dijo:

“Ya comunicamos lo que teníamos que decir, a fin de cuentas hicimos lo que pudimos y listo. O sea, no hay nada más que hacer. Nosotros como agencia, yo como persona, no tengo nada que decir, no tenemos nada que comunicar acerca del caso, ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos”, dijo Islas con tono firme.

Mauricio Islas, socio de Make It Prensa, se deslindó de toda relación laboral con el actor (Foto: Instagram @mauricioislas @eleazargomez33)

Las cuentas de redes sociales del actor ya están desvinculadas de dicha agencia, por lo que el futuro laboral de Eleazar ha quedado en estatus incierto en lo que se soluciona su situación legal.

De igual manera trascendió que una marca de ropa nacional de la que Eleazar fungía como su imagen en campañas publicitarias, ha decidido retirar las fotografías donde el acusado de violencia familiar aparece modelando.

La situación legal de Eleazar será definida en la siguiente audiencia, en aproximadamente dos meses, tiempo en el que el actor deberá permanecer en prisión.

Fue su abogado, Froylán Díaz Elizalde, quien explicó que el histrión de 34 años permanece en el Reclusorio Norte con una prisión preventiva y está acusado por el delito de Violencia Familiar Equiparada, debido a la relación que sostenía con la modelo peruana. Resaltó que Eleazar está “asustado” e “intranquilo” desde que fue ingresado al centro penitenciado capitalino y está a la espera de la resolución de su caso en los próximos meses.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Eleazar “N”: qué ocurrirá con el personaje que interpretaba el actor en “La mexicana y el güero”

Celos, desconfianza, gritos, empujones y violencia física: el oscuro pasado amoroso de Eleazar “N”

“Me lastimó, me causó heridas profundas”: terribles revelaciones de Jeanette Karam, ex novia de Eleazar Gómez