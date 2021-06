Mamá de Jenni Rivera habló de su hermana Pita Saavedra, señalada por abuso sexual

Foto: Twitter @miraquienbaila

Los problemas en la familia Rivera siguen creciendo, pues el día de ayer Sebastián acusó a su madre Pita Saavedra de presuntamente haber violado a una niña. Su hermana, doña Rosa Rivera dio una entrevista al programa Hoy día donde habló del tema.

La abuela de Chiquis Rivera reveló que conocía del tema, pero aseguró que a ella no le toca hablar de esos problemas: “Sí sabía, pero son cosas que a mí no me incumben. Son cosas que para mí, los que deben de hablar son los hijos. Si algo está pasando con la mamá, ellos son los únicos que tienen el derecho de hablar”.

Doña Rosa fue cuestionada de que si existía una mala relación con su hermana, a lo que la matriarca de los Rivera confirmó: “Y ni creo que la vaya a haber, porque ha hablado mucho de mis hijos, ha hablado de Pedro Rivera y de mí, entonces, ¿cómo va a haber una relación así? Cuando tu hermana habla y despotrica tanto de ti o de tus hijos. Que no se meta con mis hijos y todo está bien”, detalló.

Doña Rosa Rivera y su hijo Lupillo Rivera (foto: Instagram/@senora_rosa)

También opinó sobre los escándalos que enfrenta su familia y espera que todo se resuelva pronto. “En todas las familias hay problemas, sólo que no son Rivera, pero en todas las familias hay problemas. No somos los únicos, ojalá que todo se resuelva”.

En la serie de preguntas y respuestas dio su opinión respecto a que Jacqie Rivera sea la albacea de la fortuna de su hija, pues su nieto Johnny confirmó que la hermana de Jenni será quien estará tomando el control de las compañías.

“Si es ella, qué bueno que es una hija de Jenni y qué bueno que Jenni haya pensado en ella, pero el trabajo de albacea es muy duro, va a ser muy duro para mi niña, pero que Dios le dé la inteligencia y sabiduría para saberlo llevar”, apuntó.

Jacqie es la nueva albacea del legado de su mamá (Foto: Instagram / @jacqierivera)

La abuela de Jacqie dijo estar muy gustosa por la decisión: “Si ella va a tomar el mando de Jenni Rivera Enterprises, qué bueno, me da gusto, porque ya va ver otra persona que se va a encargar de eso y ya Rosie va a poder hacer lo que sabe hacer que es predicar, dedicarse a escribir sus libros, dedicarse a sus hijos y a su esposo, que han perdido tiempo”, concluyó.

Rosa Rivera también le mandó unas palabras de apoyo a su nieta: “Que Dios la bendiga, que le dé la sabiduría de Salomón para que pueda tener todo lo que se necesita. Con sabiduría puedes hacer todo en la vida”.

Doña Rosa tiene un canal de Youtube en el que cocina diversos platillos (foto: Instagram/@senora_rosa)

El jueves 17 de junio en una entrevista para El precio de la fama, Sebastián declaró que se enteró hace varios años que su mamá supuestamente había abusado sexualmente de una niña, pues alguien se lo había contado, pero cuando él decidió confrontarla, ella lo corrió de su casa por creer esas declaraciones.

Cuando la entrevista tomó fuerza en redes sociales, Pita compartió un video en su canal de YouTube en donde se defendió y dijo que nunca le haría daño a una niña, se le podía acusar de cualquier cosa, menos de ser una violadora.

Saavedra le mandó un mensaje a Chiquis, pidiéndole ayuda para desmentir las acusaciones que habían hecho los internautas sobre el supuesto abuso que habría sufrido la cantante a manos de su tía abuela, pues en 2015 la hija de Jenni Rivera confesó en una entrevista para el programa Al rojo vivo que había sufrido abusos por parte de una mujer muy cercana a la familia.

