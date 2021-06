Salma Hayek se sinceró sobre los efectos que la menopausia le ha dejado

Salma Hayek habló sobre problemas que las mujeres usualmente tienen que enfrentar según su edad (Foto: Instagram/@salmahayek)

Salma Hayek se sinceró acerca varios temas que aquejan a las mujeres según su edad, entre ellos habló de los síntomas de la menopausia y reveló que debido a esta nueva etapa de su vida sus senos no han detenido su crecimiento.

La actriz veracruzana fue invitada a la mesa de conversación de Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, en la que se centraron en problemas que han enfrentado como mujeres en el medio artístico mientras están embarazadas, cruzan la menopausia y el matrimonio.

Hayek confesó que desde el momento en que percibió los primeros síntomas de la menopausia, no dudó en ir con un médico para obtener más información acerca de esta etapa que tendría que enfrentar, pero no se esperaba que las preguntas fueran tan incómodas.

Salma Hayek se sinceró acerca de sus síntomas de menopausia (Foto: Captura de pantalla/Red Table Talk)

“Las preguntas eran espantosas. Me preguntaban cosas como: ¿Te están creciendo tus orejas y hay vello creciendo de ellas?, ¿te está creciendo bigote y barba?, ¿te irritas fácilmente?, ¿lloras sin razón?, ¿estás subiendo de peso y no bajas no importa lo que hagas?, ¿te estás encogiendo? Y luego te preguntan, ¿está seca tu vagina?”, dijo Salma.

Aunque las preguntas le resultaron un poco extrañas, comprendió que algunas mujeres tienen que sufrir algunos síntomas más fuertes e incómodos que otras. Agregó que hubo una pregunta que en ningún otro lugar le habían hecho y la sorprendió.

“¿Tus senos estás creciendo?”, preguntó la actriz, lo que también sorprendió a las participantes de la mesa. “Los senos crecen mucho. Para algunas mujeres, se vuelven más pequeños, pero hay algunas mujeres que cuando ganan peso sus senos crecen, y otras mujeres que cuando tienen hijos y amamantan sus senos crecen”, comenzó su explicación la protagonista de Hitman’s Wife’s Bodyguard.

Salma Hayek aseguró que nunca se ha hecho un aumento de senos (Foto: Instagram/@salmahayek)

Continuó relatando que ella es una de las mujeres a las que les crecen los senos en cada etapa en que sus hormonas tienen algún cambio o cuando sube de peso.

La veracruzana dijo tener conocimiento de que la señalan por haberse hecho un aumento de senos, pero en realidad no ha tenido qué hacerlo, pues de forma natural su cuerpo ha ido cambiando. “No los culpo, mis pechos eran más pequeños, así como el resto de mi cuerpo, pero sólo han seguido creciendo”, confesó.

Recomendó a las mujeres a las que les hacen burla por sus senos, que levanten su voz y no teman en hacer ellas primero las cosas evidentes para evitar que la gente use ciertas características de su cuerpo como arma en contra de ellas.

Salma Hayek invitó a las mujeres a alzar la voz (Foto: Instagram/@salmahayek)

Agregó que las mujeres sólo deberían cambiar quirúrgicamente una parte de su cuerpo sólo si ellas lo quieren así, pues muchas veces la aprobación que buscaban a través de una operación, no la encuentran y sólo obtienen problemas de salud.

Reconoció que también ha tenido que pasar por cambios de humor muy fuertes, pero ha aprendido a reconocerlos e intentar aminorarlos, pero algo que no soporta son los sofocos que constantemente la han atormentado.

Finalmente, aseguró que las mujeres no deberían ser divididas por una edad, pues ello no influye en las cosas que son capaces de hacer o de sentir por otra persona. “No hay fecha de caducidad para las mujeres. Eso se tiene que eliminar [...] Tenemos el derecho de ser amadas por quienes somos en el lugar en donde estemos. No estamos aquí solo para hacer bebés, no estamos aquí solo para cuidar de un hombre”, expresó Hayek.

SEGUIR LEYENDO: