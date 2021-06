Lidia Ávila se defendió tras acusaciones de homofobia contra M’ Balia de OV7

Lidia negó haber proferido comentarios homofóbicos contra su compañera (Foto: Instagram/@lidiaavila/@mulatamarichal)

Hace tiempo que la relación entre los integrantes de OV7 se ha tornado tensa al grado de poner en peligro de cancelación la tan anunciada y postergada gira por los 30, que de hecho ahora serían 33 años de la banda.

Y es que desde que a finales de 2019 se diera a conocer que Ari Borovoy presuntamente incumplía con los pagos a sus compañeros, además de llevar las cuentas en bajo perfil, muchos seguidores de la agrupación han externado que “algo se fracturó” al interior del grupo de pop.

Aunado a que en el reciente anuncio que Bobo Producciones hizo de la nueva etapa del 90s Pop Tour donde ya no figura en el elenco la banda conformada por Kalimba, Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Erika Zaba, Oscar Schwebel, M’Balia Marichal y el mismo Ari, esta situación ha alarmado a los fans que notan una distancia entre los componentes de OV7.

Hace unas semanas Jorge D'alessio confirmó que "ahorita no hay OV7, se están peleando" desatando la preocupación de los fans (Foto: Instagram)

Recientemente una de las integrantes causó revuelo al dar a conocer primero que se había divorciado de su marido tras varios años y la procreación de cuatro hijos en conjunto. Se trata de M’Balia Marichal, quien dejó ver en enero pasado que ahora se ha dado una oportunidad en el amor con otra persona.

M’Balia compartió entonces una foto donde presenta entre líneas a su pareja y destapa que está iniciando una nueva relación tras más de un año de haberse divorciado del padre de sus hijos.

Al tiempo se dio a conocer que la persona de quien la cantante dijo estar enamorada es un hombre identificado en Instagram como Gatto Tinajero, quien mantiene su cuenta privada y ha intercambiado cariñosos mensajes con la cantante de Mírame a los ojos, como cuando destapó su amor para celebrar su cumpleaños:

El nuevo novio de M'Balia se presenta en Instagram como Gatto Tinajero (Foto: Instagram @mulatamarichal)

“Y la vida nos sorprende a los 40… Amor, muchas felicidades, que no se acaben las risas y los vivas en plenitud…las mejores sorpresas están adelante (…) Te amo mucho. Te amo mucho, mucho corazón. Prepárate para un año fuera de serie, el primero de tus siguientes 40, conserva las risas y devórate la vida #Alex #Koala #MyMan #MyGuy”, escribió M’Balia.

El romántico mensaje que fue respondido por el cumpleañero: “Amor, gracias por tanto, este cumple 40 sin duda me toma de una manera increíble. Que sigan las risas, la complicidad, los viajes y el amor que nos tenemos…”

Ante la romántica fotografía los fans de OV7 comenzaron a felicitar a la flamante pareja, sin embargo surgió la información de que presuntamente el nuevo novio de la guapa “mulata”, como la apodan sus compañeros del grupo pop, se trata de un hombre transexual.

M'Balia no ha dado detalles de su nuevo noviazgo (Foto: Instagram @mulatamarichal)

Sin embargo, esta semana la revista TV Notas aseguró que Lidia Ávila había roto relaciones con OV7 y en especial con M’Balia, pues supuestamente no estaría de acuerdo con la nueva relación sentimental de la cantante.

Así se publicó: “Cuando M’Balia le reclamó a Lidia por su actitud, le respondió que tampoco podía opinar nada porque estaba irreconocible, que no toleraba saber que ahora está con una mujer y que no quería volver a tener contacto con ella porque era un mal ejemplo para su familia”, aseguró un informante a la revista de espectáculos.

Tras el revuelo, ahora fue la propia Lidia Ávila quien a través de una publicación en sus redes sociales aludió al tema y, aunque no fue frontal, expresó que siempre ha demostrado respeto por el prójimo:

Lidia aludió a lo publicado por la revista, sin refrirse específicamente al tema (Foto: lidiaavila / Instagram)

“Si algo tengo bien arraigado en mi vida, son los valores que me enseñó mi familia, el amor, la honestidad y el respeto. Todos somos seres humanos, tenemos los mismos derechos, la libertad de amar y ser felices como cada quien lo decida, estoy convencida que entre los seres humanos no deben existir etiquetas. No dejes que pongan palabras en tu boca que jamás has pronunciado, ni que te etiqueten como algo que no eres. Bendiciones y todo mi amor para ustedes que saben quién soy y de qué madera estoy hecha. Los quiero!”, escribió la también conductora.

SEGUIR LEYENDO: