Más problemas al interior de OV7: Kalimba no ha sido notificado de la bioserie de la banda

Kalimba expresó que sus compañeros de OV7 no le han hecho saber sobre la realización del proyecto (Foto: Cuartoscuro)

Recientemente tanto Mariana Ochoa como Óscar Schwebel, integrantes de OV7, confirmaron la realización de la bioserie de la agrupación, y comentaron que empezará a rodarse en breve bajo la producción que lidera el empresario José Bastón y en la que también participa su esposa Eva Longoria.

Sobre el proyecto ya se había tenido noticias hace unos meses, e incluso se sabe que Óscar y un equipo de escritores ya tienen listo el argumento de la historia que contará la vida de los integrantes de la banda famosa por canciones como Un pie tras otro pie y Susanita tiene un ratón. Sobre esta serie, Kalimba fue cuestionado y aseguró que no tiene idea del proyecto que ya se prepara en Estados Unidos:

“Que Dios los bendiga, será una gran serie. Ya ahí me mandan mis regalías. Mi punto de vista es que me deberían de avisar a mí, porque al parecer a ti ya te avisaron y a mí no, entonces no sabía que se iba a hacer la serie”, dijo el cantante en una entrevista para el programa Ventaneando.

El cantante expresó que deberá leer el guion para poder dar su opinión respecto a la bioserie (Foto: Instagram @kalimbaoficial)

El intérprete dijo que la historia a contarse en el proyecto audiovisual deberá reflejar la esencia positiva de la banda y su espíritu siempre amoroso y triunfador:

“Me tendrían que enseñar el libreto y me tendrían que enseñar qué tipo de serie va a ser, obviamente a ninguno de los OV7 le interesa una serie de chismes, a ninguno de los OV7 le interesa una serie dramática. OV7 ha sido siempre un grupo triunfante, un grupo exitoso, definitivamente no siempre hemos estado bien porque somos una familia y las familias no están siempre bien, los seres humanos no están siempre bien”, añadió.

Y es que estas respuestas contundentes del intérprete de Tu corazón lo sabe abonan a lo que se ha rumorado desde hace más de un año: que las relaciones amistosa y laboral de los integrantes de OV7 estarían fracturadas tras la separación del grupo de la empresa Bobo Producciones, propiedad de Ari Borovoy, quien ha sido señalado por presuntos malos manejos inequitativos con sus compañeros.

Hace unas semanas, Jorge D'alessio reveló entre bromas que OV7 "se están peleando" (Foto: Instagram@oficialov7)

“Te puedo decir que tal vez del 8 al 10 por ciento como máximo en nuestra carrera hemos tenido roces y el otro 90 ha sido solamente gozo, amor, alegría, trabajo, disciplina, gusto, ¿sabes? Todas las cosas buenas que puedas sentir arriba y abajo del escenario, entonces no tendría que ser una serie que tire más hacia un lado o al otro cuando ha habido un lado que siempre ha prevalecido en el grupo que es el amor”, agregó el hermano de M’ Balia Marichal.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que sus compañeros de banda no lo contemplen en la realización de la serie y que “se salten las trancas”, Kalimba destacó la lealtad que siempre ha existido entre él, Erika Zaba, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Ari Borovoy.

Óscar Schwebel ha sido el enlace entre la casa productora de la serie y sus compañeros (Foto: Instagram@oficialov7)

“Yo no me meto en estos líos, seguramente no se las brincarán (las trancas). Eva Longoria no tiene nada que ver conmigo, mis compañeros sí, y mis compañeros y yo la llevamos espectacular, siempre hemos sido muy leales, muy fieles, muy honestos, muy directos, muy profesionales y disciplinados entonces estoy seguro que eso no pasará”

Por otra parte, el también actor, quien próximamente regresará al teatro con el proyecto de cabaret Siete pecados al lado de Samo y Ninel Conde, reveló que no se vacunó ni lo hará, aunque no destapó específicamente a qué se debe su decisión: “Yo no me vacuné, no me voy a vacunar, no tengo ninguna razón específica, no tengo nada político, no tengo razón específica ni química ni porque vi un link, no está en mí vacunarme”, finalizó.

