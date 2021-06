Frente a las denuncias de mujeres por abuso, Kalimba llamó a no “criminalizar sin conocer”

Kalimba está de estreno con su nuevo tema La quiero para mí con el que incursiona en el género urbano en fusión con el pop que lo ha caracterizado. En plena promoción de su música, el ex OV7 fue entrevistado en el programa radial Todo para la mujer, donde habló de la situación actual frente a la visibilización del acoso sexual contra las mujeres.

Y es que Kalimba expresó que los señalamientos realizados por mujeres respecto a la violencia de la que han sido víctimas pueden destruir la carrera de los hombres de un momento a otro, pues de inmediato la opinión “lincha” a los acusados sin detenerse a conocer las particularidades de cada caso.

Al ser cuestionado sobre la situación de Frida Sofía, quien acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla “manoseado desde los cinco años”, situación que causó conmoción entre el público, Kalimba defendió que las mujeres alcen la voz.

“Es tan justo que muchas mujeres que han vivido esto salgan a denunciarlo porque es absolutamente justo. Yo vengo de un matriarcado. […] Yo fui criado por mujeres. Admiro mucho cómo las mujeres crían a sus hijos”, expresó.

El hermano de M’Balia Marichal aseguró que ante este tipo de situaciones, algunas personas suelen “criminalizar sin conocer”. Y es que él mismo fue blanco de duras críticas hace 11 años, cuando fue acusado por la entonces adolescente Daiana Guzmán, quien aseguró que el cantante había tenido conductas impropias con ella, en su calidad de menor de edad.

Pese a que las autoridades determinaron la inocencia de Kalimba, quien salió absuelto del caso, el suceso dejó marcado al intérprete, quien señaló que por ese entonces no estábamos viviendo como sociedad una “época de cristal” a diferencia de la actualidad.

“Creo que también y desgraciadamente vivimos en una época tan de cristal que lo que sale de tu boca, sea verdad o no, destruye a familias enteras, a carreras enteras, a iconos en todas las áreas, no sólo de artistas”

Kalimba mencionó también que existen hombres que han sido víctimas de acoso, aunque destacó que no ha sido su caso. También recordó que en aquel 2010 él se sintió duramente criticado pues la gente se indignó contra él, sin conocer el caso en el que él se sentía “como la víctima”.

“Vivimos en una época de cristal donde todo mundo se está indignando por cosas que no vive. Yo lo viví hace 11 años cuando no había época de cristal y hace 11 años había gente indignada conmigo por algo que no hice. Yo decía: ‘¿Por qué estás enojado conmigo si tú ni siquiera estabas ahí? Al que están destruyendo es a mí y todavía estás enojado conmigo’”