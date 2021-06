Acusaron a tía de Jenni Rivera de haber abusado de Chiquis cuando era niña

Internautas acusaron a Pita Saavedra de abusar sexualmente de Chiquis y ella pidió ayuda a su sobrina para desmentir los rumores (Foto: Instagram /@chiquis)

Una nueva polémica comenzó a envolver a la familia Rivera después de que Pita Saavedra, la tía de Jenni Rivera, fuera señalada por su propio hijo, Sebastián de presuntamente haber violado a una niña, por lo que seguidores de la dinastía han llegado a la conclusión de que se trata de Chiquis, quien habló de los abusos hace más de cinco años.

En una entrevista para El precio de la fama, este jueves Sebastián declaró que hace varios años se enteró de que su mamá había abusado sexualmente de una niña. “De una niña de 11 años mi mamá abusó”, dijo. Ya que alguien se lo había contado, él decidió confrontarla y ella lo sacó de su casa ante tales declaraciones.

Después de que la entrevista tomara fuerza en redes sociales, Pita publicó un video en su canal de YouTube en donde defendió que nunca le haría daño a una niña y que se le podía acusar de cualquier cosa, menos de ser una violadora.

Pita Saavedra hizo por más de una hora una transmisión en vivo en donde pide ayuda a Chiquis (Foto: Captura de pantalla)

También le envió un mensaje a Chiquis, a quien le pidió ayuda desmintiendo las conjeturas que habían hecho los internautas acerca del supuesto abuso que habría sufrido la cantante a manos de su tía abuela. “Chiquis, te pido, te imploro que salgas a defenderme”, dijo Saavedra.

La tía de la “Diva de la Banda” aseguró que entre Chiquis y ella existe una muy buena relación, incluso hizo saber que ambas se guardan gran aprecio la una por la otra. También resaltó que tuvo que dejar de trabajar porque no soporta los ataques que está sufriendo en redes sociales.

En 2015 la hija de Jenni Rivera dijo en entrevista con María Celeste para Al rojo vivo que había sufrido abusos por parte de una mujer muy cercana a la familia, de la cual no quiso revelar el nombre.

Chiquis reveló en 2015 que sufrió abuso sexual por parte de una mujer (Foto: Captura de pantalla)

“No digo el nombre de esta mujer, siento que no es necesario. Pero siento que es importante contar esa parte de mi vida porque es importante; es parte del rompecabezas de todo lo que sucedió entre mi madre y yo”, declaró Chiquis.

En la entrevista, la cantante hablaría de lo que relató en su libro, sobre cómo fue abusada sexualmente por su padre desde que era muy pequeña, pero también decidió destapar esta parte de su vida que también la atormentó por mucho tiempo.

“Yo me estaba volviendo confundida en mi sexualidad y me entraba mucho coraje. Estaba muy confundida yo, si me gustaban los hombres o las mujeres. Pero ya sé, me gustan los hombres”, dijo Chiquis. En un inicio, después de sus declaraciones, se pensó que de quien hablaba era una reconocida joyera, pero la cantante nunca ha querido desmentir la información ni dar nombres.

Hasta el momento, Chiquis no ha hecho declaraciones acerca de las conjeturas (EFE/Saalik Khan/Archivo)

Entre Sebastián y su madre no hubo una buena relación desde que ella lo sacó de su casa, por ello y debido a las polémicas en las que se ha visto envuelta la familia Rivera recientemente, el joven fue invitado ha hablar acerca de su versión de lo que está pasando en el interior de la dinastía.

Según comenzó su declaración, no podía seguir guardando para él esta información tan delicada, menos cuando Pita había sido el centro de atención hablando sobre la herencia de Jenni Rivera.

Hasta el momento, la cantante no ha hecho ninguna declaración respecto a lo que dijo Sebastián ni Pita Saavedra.

